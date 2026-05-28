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Une expérience immersive Genève ouvre les portes de l'ONU au grand public

ATS

28.5.2026 - 14:14

Le public pourra se frotter dès le 8 juin à Genève à ce que signifie concrètement l'ONU pour le quotidien de milliards d'individus. Le contenu du nouveau Portail des Nations a été dévoilé jeudi à la presse. Ce qui attend les curieux:

Le nouveau Portail des Nations à l'ONU va accueillir dès le 8 juin les curieux à Genève.
Le nouveau Portail des Nations à l'ONU va accueillir dès le 8 juin les curieux à Genève.
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 14:14

28.05.2026, 14:17

«TOGETHER»: «Ensemble», cette exposition immersive et collective de 60 minutes est le joyau du nouveau centre. Elle montrera le fonctionnement du système multilatéral onusien en trois séquences. Des narrateurs accompagnent le visiteur en groupe ou avec un casque audio, en huit langues. «Une heure pour changer le monde», l'objectif affiché est de faire passer chaque individu dans une approche de groupe.

Premier moment, «Se rassembler» pose la question de la collaboration entre les nations et les peuples. «La connaissance» montre le travail des agences onusiennes face aux défis des nouvelles technologies, du climat, de la santé, des migrations ou des crises humanitaires. «La réponse» convie chacun et chacune à représenter un type de pays dans une négociation pour trouver des compromis et aboutir à un consensus. Plusieurs votent ont lieu.

LE LOBBY: Avant «Together», les badauds débuteront par le lobby pour une explication de la Genève internationale. La structure artistique «Genève oeuvre pour le monde» présente sept expertises de cet écosystème. Des films en boucle accompagnent ce dispositif.

L'ACCES: Tous les jours de 10h00 à 16h00, séparément ou en complément des visites guidées du Palais des Nations qui déboucheront sur ce site. Des sessions sont également possibles en fin de journée les mardis et jeudis notamment. Les billets peuvent être achetés seulement en ligne, dès à présent à l'adresse www.portaildesnations.ch.

Il est recommandé d'arriver à la Porte des Nations une heure avant le début de l'expérience pour les contrôles de sécurité, celle-ci durant entre deux et trois heures y compris cette attente.

LES CHIFFRES: Près de 2000 m2 et jusqu'à 200'000 personnes attendues chaque année. Coût de construction de 18 millions de francs, financé notamment par des fondations. Le centre est exploité par la Fondation Portail des Nations avant d'être assumé entièrement dès 2028 par l'ONU.

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Les revenus devront couvrir les dépenses parce que l'organisation, en crise de liquidités, n'a prévu aucune dépense supplémentaire de fonctionnement lorsqu'elle prendra le contrôle. Une quarantaine d'agences, de programmes et de départements onusiens sont associés.

L'ARTISAN: Le mécène et ancien banquier genevois Ivan Pictet est derrière le projet du Portail des Nations qu'il a souhaité dès 2008. L'initiative a vraiment démarré 11 ans plus tard et aura pris du retard avec la pandémie. «Le moment ne pouvait peut-être pas être meilleur» qu'actuellement pour l'inaugurer, a-t-il dit jeudi. Le multilatéralisme est attaqué par des grandes puissances et les défis mondiaux sont nombreux.

Or, les organisations internationales continuent d'oeuvrer depuis Genève «dans ce contexte difficile», affirme M. Pictet. Avec des effets pour «chacun d'entre nous dans le monde».

L'ONU: «J'ai toujours pensé que nous devrions parler d'une manière que chacun comprend». Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait salué «un portail vers la paix» en février dernier au moment d'une première cérémonie avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis à quelques mois de l'inauguration. Et dans l'exposition lancée jeudi, il ouvre avec une vidéo grandeur nature le premier moment d'"Ensemble» pour les participants.

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