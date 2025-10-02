  1. Clients Privés
Fabriqué à Rothenthurm Rome : la Garde suisse adopte un nouvel uniforme «mezza-gala»

ATS

2.10.2025 - 17:23

Un nouvel uniforme de la Garde suisse a été présenté jeudi au Vatican. L'uniforme dit «Mezza-Gala» est notamment porté lors des visites à l'ambassade et est fabriqué à Rothenthurm dans le canton de Schwytz.

Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome - Gallery
Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome - Gallery. Les gardes suisses Loic, à droite, et Lorenz, à gauche, font une démonstration du nouvel uniforme "Mezza-Gala" au Vatican à Rome.

Les gardes suisses Loic, à droite, et Lorenz, à gauche, font une démonstration du nouvel uniforme "Mezza-Gala" au Vatican à Rome.

Photo: ATS

Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome - Gallery. Les boutons sont dorés, comme sur le modèle du 19e siècle, mais un peu plus grands.

Les boutons sont dorés, comme sur le modèle du 19e siècle, mais un peu plus grands.

Photo: ATS

Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome - Gallery. Le garde suisse Lorenz avec le nouvel uniforme lors de la présentation aux médias à Rome.

Le garde suisse Lorenz avec le nouvel uniforme lors de la présentation aux médias à Rome.

Photo: ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 17:23

02.10.2025, 17:39

La tunique s'inspire de l'uniforme «Mezza-Gala» original de la Garde suisse de la fin du XIXe siècle, a expliqué jeudi à Rome devant les médias le commandant du corps, Christoph Graf. Il sera porté lors des visites aux ambassades, des conférences de presse ou des dîners officiels, et ce exclusivement par les officiers d'état-major et les sergents-majors.

Comme l'uniforme original, il est noir avec des boutons dorés, qui sont légèrement plus grands dans la version actualisée. En revanche, la nouvelle version ne comporte pas d'épaulettes dorées et le casque a été remplacé par un chapeau de style allemand, a détaillé le caporal et porte-parole du corps, Eliah Cinotti. Le nouvel uniforme, dont il n'existe que neuf exemplaires, est principalement fabriqué en laine.

