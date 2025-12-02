Le pape Léon XIV parle aux journalistes après son départ de Beyrouth. ATS

Le pape Léon XIV a appelé mardi les catholiques inquiets pour la dimension chrétienne de l'Occident à être «moins effrayés» par l'islam. Il a plaidé our le «vivre ensemble» et «l'amitié» entre chrétiens et musulmans en Europe.

Keystone-SDA ATS

Interrogé sur le fait que certains catholiques voient dans l'islam une menace pour l'identité chrétienne de l'Occident, le pape américain a reconnu l'existence de «peurs» en Europe, lors d'une conférence de presse à bord de l'avion le ramenant de Beyrouth à Rome.

S'appuyant sur les témoignages entendus lors de sa visite au Liban – pays multiconfessionnel où coexistent musulmans et chrétiens – le pape a invité à s'en inspirer «en Europe ou en Amérique du Nord».

«Nous devrions peut-être être un peu moins craintifs et chercher des moyens de promouvoir un dialogue authentique et le respect», a-t-il ajouté.

«Je sais que, dans les faits, cela n'a pas toujours été le cas. Je sais qu'en Europe, des craintes persistent», a déclaré Léon.

Ces craintes sont «souvent alimentées par des personnes opposées à l'immigration et qui cherchent à exclure ceux qui viennent d'un autre pays, d'une autre religion ou d'une autre origine ethnique», a-t-il ajouté.

Face à ce constat, il a appelé à «travailler ensemble» pour rendre possible «un dialogue et une amitié entre musulmans et chrétiens.»

«Je pense que l'une des grandes leçons que le Liban peut offrir au monde est de montrer un pays où l'islam et le christianisme sont présents et respectés, et où il est possible de vivre ensemble, d'être amis», a-t-il ajouté.

De plus en plus de catholiques en Europe et en Amérique du Nord, dans leur frange conservatrice et identitaire, dénoncent dans l'arrivée de migrants musulmans une menace pour les racines chrétiennes de l'Occident.

En France, les instances musulmanes déplorent depuis quelques jours «un climat délétère» ou «des discours néfastes visant les musulmans», notamment après un sondage sur l'islam et un rapport de la droite sénatoriale proposant l'interdiction du voile et du jeûne du ramadan avant 16 ans.

Né aux États-Unis, Léon XIV a passé vingt ans au Pérou comme missionnaire auprès de l'ordre des Augustins.

Il a critiqué la montée du nationalisme en Europe et aux États-Unis, dénonçant notamment le «traitement inhumain» réservé aux migrants sous la présidence de Donald Trump.