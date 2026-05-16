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Eglise catholique Le pape Léon XIV se rendra en France à la fin septembre

ATS

16.5.2026 - 12:55

Francophile, Léon XIV est capable de lire des discours en français mais est moins à l'aise pour le parler. Il avait reçu Emmanuel Macron au Vatican en avril (archives).
Francophile, Léon XIV est capable de lire des discours en français mais est moins à l'aise pour le parler. Il avait reçu Emmanuel Macron au Vatican en avril (archives).
ATS

Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique en France du 25 au 28 septembre, a annoncé samedi le Vatican. Il s'agira de la première d'un souverain pontife dans l'Hexagone depuis 18 ans. Le pape se rendra notamment à Paris pour visiter le siège de l'Unesco.

Keystone-SDA

16.05.2026, 12:55

Le Saint-Père répond à l'invitation du président français Emmanuel Macron, des autorités ecclésiastiques du pays, ainsi qu'à celle du directeur général de l'Unesco Khaled El-Enany, a précisé le Vatican dans un communiqué.

Il s'agit d'une première depuis la visite de Benoît XVI en septembre 2008. Le pape François s'était rendu trois fois dans le pays, à Strasbourg, Marseille et en Corse, mais n'avait jamais accepté d'y effectuer une visite apostolique officielle à dimension nationale.

Après l'Espagne en juin, cette visite confirme le retour du pape dans les pays européens à l'histoire étroitement liée au catholicisme et en voie de déchristianisation. Elle illustre la volonté de l'Eglise de dialoguer malgré des fractures grandissantes sur divers sujets éthiques et politiques.

Paris et Lourdes

Cette annonce fait suite à l'invitation du président de la conférence des évêques de France (CEF), le cardinal Jean-Marc Aveline, appuyée par Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Léon XIV au Vatican en avril. Le 6 mai, la CEF avait émis un communiqué optimiste évoquant des préparatifs en bonne voie pour cette visite, avec des étapes à Paris et à Lourdes.

Francophile, capable de lire des discours en français mais moins à l'aise pour le parler, Léon XIV «a exprimé, à différentes occasions, la grande estime qu'il porte à notre pays et à son histoire spirituelle», avait alors souligné le cardinal Aveline.

Lourdes avait accueilli Jean-Paul II en 1983 et en 2004, puis Benoît XVI en 2008. A chaque fois, des centaines de milliers de personnes avaient fait le déplacement, selon le sanctuaire.

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