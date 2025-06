Deux jours après le Conseil des Etats, le National a donné jeudi à l'unanimité son feu vert à l'aide d'urgence de la Confédération pour le village sinistré de Blatten, dans le Lötschental. L'idée d'une loi pour les catastrophes naturelles est revenue lors du débat.

Le Parlement a donné jeudi son feu vert à l'aide d'urgence de la Confédération en faveur de la commune de Blatten (VS). ATS

Keystone-SDA ATS

Le Parlement a ainsi avalisé à l'unanimité et en un temps record la base légale pour la contribution fédérale de solidarité en faveur des habitants de Blatten (VS). Le 28 mai, il y a un peu plus de deux semaines, le village a été enseveli sous des millions de mètres cubes de roches et de glace, à la suite de l'éboulement du glacier de Birch.

«Une situation extraordinaire appelle des mesures extraordinaires», a déclaré pour la commission Anna Giacometti (PLR/GR). «Les habitants ont tout, tout perdu en quelques secondes, leur maison, leurs biens, leurs souvenirs, pour certains, leur outil de travail», a ajouté, ému, Emmanuel Amoos (PS/VS). Le soutien de la Confédération, ajouté à celui du canton du Valais, est un message à leur intention: «Vous n'êtes pas seuls.»