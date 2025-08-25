  1. Clients Privés
Appenzell Le parlement des Rhodes-Extérieures adopte la nouvelle constitution

ATS

25.8.2025 - 18:23

Le parlement d'Appenzell Rhodes-Extérieures a adopté le texte révisé de la constitution cantonale, qui sera soumis au scrutin populaire en novembre. Plusieurs articles, par exemple concernant le droit de vote à 16 ans, l'encouragement des médias et le droit de vote des étrangers, y étaient controversés.

Le projet sera soumis au vote en novembre (archives).
Le projet sera soumis au vote en novembre (archives).
Keystone

Keystone-SDA

25.08.2025, 18:23

Les travaux de révision totale de la constitution cantonale ont débuté il y a sept ans en Appenzell Rhodes-Extérieures. Lundi, lors du vote final, le législatif a approuvé la révision de la Constitution par 64 voix pour et une voix contre.

Le parlement a notamment transmis en début de séance une motion demandant l'introduction du droit de vote à 16 ans. Il a ainsi évité de devoir se prononcer sur ce sujet en même temps que sur le texte de la nouvelle constitution.

Concernant l'article sur le soutien aux médias, les opposants estimaient que ce n'était pas une tâche de l'Etat. La décision de principe sur l'article a finalement été très serrée, grâce au choix d'une formulation qui laisse au canton la possibilité de s'engager en faveur de l'indépendance et de la diversité des médias.

Sur le droit de vote des étrangers au niveau cantonal, le gouvernement a proposé un traitement spécial de l'article pour ne pas mettre tout le projet en péril. En novembre, la population pourra se prononcer sur une nouvelle constitution cantonale avec ou sans droit de vote pour les étrangers.

