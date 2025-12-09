Le parlement grison a débloqué un crédit de 50 millions de francs pour relocaliser le village de Brienz. Si le risque d'effondrement du plateau au-dessus du village a été levé, ce montant doit permettre de dédommager les habitants qui souhaitent un relogement définitif.

Près d'un tiers des habitants du village grison de Brienz ont opté pour un relogement durable à titre préventif (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Pour les députés grisons, tous partis confondus, il s'agit d'un geste de solidarité. Le crédit réclamé par le gouvernement et approuvé mardi vise à donner des perspectives d'avenir à la population de Brienz, évacuée depuis plus d'un an.

Les habitants concernés ont pu s'inscrire jusqu'à fin septembre pour un relogement préventif: la commune d'Albula a reçu 40 inscriptions, soit environ un tiers de la population du village. Les autorités n'en escomptaient pas autant.

Le coût de la relocalisation est estimé à 55,6 millions de francs. La Confédération devrait participer aux frais à hauteur d'environ 35%, une décision étant attendue à l'été 2026.