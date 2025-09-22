L'initiative «200 francs, ça suffit» (initiative SSR) fait chou blanc sous la Coupole fédérale. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement rejeté lundi ce texte qui veut faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an.

L'initiative SSR a été déposée en août 2023 (archives). ATS