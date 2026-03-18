  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Débordements Le Parlement serre la vis en réaction à la manifestation du 11 octobre

ATS

18.3.2026 - 11:13

Le Parlement serre la vis en réaction à la manifestation du 11 octobre à Berne. Après le National, le Conseil des Etats a pris mercredi plusieurs mesures restrictives. Les manifestants devront payer les frais des débordements et les gardes à vue seront prolongées.

Policiers et manifestants s'étaient affrontés à Berne lors d'une manifestation pro-Palestine à Berne le 11 octobre (archives).
Policiers et manifestants s'étaient affrontés à Berne lors d'une manifestation pro-Palestine à Berne le 11 octobre (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.03.2026, 11:13

18.03.2026, 11:17

«Cela parait difficilement justifiable que l'ensemble des contribuables couvrent les coûts engendrés par les débordements d'une manifestation non autorisée», a déclaré le motionnaire Charles Juillard (C/JU).

Ces frais doivent revenir aux manifestants et non aux cantons, a ajouté le Jurassien qui craint sinon un «tourisme des manifestations». Il s'exprimait lors d'une session extraordinaire sur les poursuites pénales. Son texte a été accepté par 29 voix contre 15.

Le Conseil des Etats a aussi décidé de prolonger l'arrestation provisoire de 24 à 48 heures. «La manifestation du 11 octobre a montré que les autorités n'ont pas pu obtenir toutes les preuves nécessaires, faute de temps», a expliqué la motionnaire Petra Gössi (PLR/SZ).

Coûts estimés à plusieurs millions

Cette motion est contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, a rétorqué Carlo Sommaruga (PS/GE). Sans succès. Le texte a été accepté par 32 voix contre 12.

Le National avait accepté des textes similaires la semaine dernière. Le Parlement a aussi décidé durant cette session d'élargir les écoutes téléphoniques aux groupes extrémistes en réaction au débordement du 11 octobre.

Police et militants s'étaient affrontés, faisant 18 blessés parmi les policiers et deux du côté civil. D'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs avaient été constatés. Pas moins de 536 personnes avaient été contrôlées.

Les plus lus

Une télécabine tombe dans le domaine skiable
«Nous avons été stupéfaits» - Trump face à une véritable impasse
Le Sénégal sous le choc : «La corruption a fini par l'emporter»
Irréelle, elle est la plus grande influenceuse MAGA et fait recette avec des contenus érotiques
L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
«J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais» - Les révélations touchantes de Jean Dujardin