Le Conseil fédéral maintient le relèvement temporaire de la TVA pendant douze ans pour renforcer sa sécurité et sa défense. Il a transmis mercredi au Parlement ce projet, qui a cristallisé les tensions depuis le début de l'année.

Le conseiller fédéral en charge de la défense Martin Pfister estime que ce relèvement de la TVA va permettre d’effectuer les investissements nécessaires à une meilleure protection de la population et du pays (archives).

Défense Le Parlement tranchera sur le relèvement de la TVA pour l'armée

Ce choix est motivé par la situation géopolitique de la Suisse qui s'est dégradée ainsi que les mesures d'économies des dernières années qui ont créé des lacunes critiques au sein de l'armée. Le gouvernement prévoit donc des investissements à hauteur de 24 milliards de francs.

Sur ce montant, 15 milliards seront investis dans la défense contre notamment les attaques à distance, les cyberattaques ou pour la protection des infrastructures critiques. Le reste de l'enveloppe doit permettre de faire face à la hausse des prix considérable qui touche le domaine de l’armement.

En janvier, le ministre de la défense Martin Pfister avait annoncé une hausse de 0,8 point de TVA sur dix ans. Suite au tollé provoqué par son annonce, il avait alors proposé un relèvement de 0.5 point, sur douze ans.