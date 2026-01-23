  1. Clients Privés
Tragédie de Crans-Montana Le Parquet ne veut pas de procureur extraordinaire

ATS

23.1.2026 - 10:16

Un procureur extraordinaire ne sera pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana (VS). Le Ministère public valaisan, qui poursuit son instruction, l'a annoncé vendredi matin.

Le communiqué a été signé par la procureure générale Beatrice Pilloud (archives).
ats

Keystone-SDA

23.01.2026, 10:16

23.01.2026, 10:40

«Le bureau a estimé qu'il n'y a aucune raison, ni objective ni juridique, qui justifie la nomination d'un procureur extraordinaire», écrit le Ministère public dans un communiqué, signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. Le Parquet précise que le bureau s'est réuni le 19 janvier pour statuer sur cette requête, émanant de plusieurs avocats des familles des victimes.

«L'Office central du Ministère public du canton du Valais, à qui le dossier a été confié, est compétent en matière d'affaires revêtant une importance particulière, notamment les infractions en rapport avec des événements majeurs ou les événements extraordinaires avec un important retentissement médiatique», poursuit-il.

Drame de Crans-Montana. Jessica Moretti sous le feu des questions: la justice s’attaque au rôle de l’épouse

Drame de Crans-MontanaJessica Moretti sous le feu des questions: la justice s’attaque au rôle de l’épouse

Archive sur l’incendie de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

