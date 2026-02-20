  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Haut-Valais Le parti neo «franchit le pas vers l'indépendance»

ATS

20.2.2026 - 10:13

C'est désormais officiel: neo – Die sozialliberale Mitte ne fait plus partie du Centre Suisse. Le parti social-libéral haut-valaisan a pris ce «tournant décisif» dans son histoire lors de son assemblée générale ordinaire, jeudi soir à Viège (VS).

Le parti haut-valaisan neo - Die sozialliberale Mitte compte 7 députés au Grand conseil valaisan (photo d'archive).
Le parti haut-valaisan neo - Die sozialliberale Mitte compte 7 députés au Grand conseil valaisan (photo d'archive).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 10:13

20.02.2026, 10:14

«Cette décision est simplement la réponse logique à la nouvelle réalité politique dans notre canton, a réagi vendredi auprès de Keystone-ATS Philipp Loretan, président ad interim du parti. Elle marque un tournant décisif: c'est la voie vers un avenir marqué par la clarté politique et une véritable autodétermination».

Les membres du parti ont validé la modification de ses statuts, qui suppriment l'affiliation formelle au parti national du Centre «à une large majorité». Cette «réorientation stratégique» est «un pas de plus vers l'indépendance», s'est encore réjoui neo dans un communiqué.

Une décision mûrie sur plusieurs mois

Cette scission a fait l'objet de discussions durant les derniers mois. Et le comité directeur du parti avait fait part de cette envie au début du mois de janvier.

«L'analyse des derniers mois a montré que la coopération actuelle au niveau cantonal et national ne répondait plus aux exigences de la base», explique neo. Parmi les points de tension pointés par certains observateurs, le fait par exemple que la «Noire» Franziska Biner ait remplacé le «Jaune» Roberto Schmidt au Conseil d'Etat lors des dernières élections cantonales, en 2025.

7 députés au Grand Conseil

«Avec environ 25 % des voix dans le Haut-Valais et un siège sur quatre au conseil communal, le parti neo est l'une des forces politiques marquantes du Haut-Valais», rappelle le parti dans son communiqué. A l'avenir, le parti misera sur des partenariats d'égal à égal et sur la liberté de chercher des alliances là où elles sont pertinentes sur le plan du contenu», écrit-il encore.

Parallèlement à cette réorientation stratégique, le parti a légitimé sa direction intérimaire. Philipp Loretan, Gerhard Kiechler, Philipp Schnyder et Willy Loretan dirigeront le parti jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire du 29 avril 2026.

Deuxième force politique du Haut-Valais, le parti social-libéral compte sept députés au Grand Conseil. Jusqu’ici, le paysage du centre au niveau cantonal s’articulait autour de Die Mitte Oberwallis, du Centre du Valais romand et de neo – Die sozialliberale Mitte.

Les plus lus

Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées
Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses
«Quand j'ai des relations intimes, j'ai l'impression qu'on déverse de l'eau brûlante sur moi...»
Affaire Epstein: cet énorme fossé entre l'Europe et les Etats-Unis