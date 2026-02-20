C'est désormais officiel: neo – Die sozialliberale Mitte ne fait plus partie du Centre Suisse. Le parti social-libéral haut-valaisan a pris ce «tournant décisif» dans son histoire lors de son assemblée générale ordinaire, jeudi soir à Viège (VS).

Le parti haut-valaisan neo - Die sozialliberale Mitte compte 7 députés au Grand conseil valaisan (photo d'archive). ATS

Keystone-SDA ATS

«Cette décision est simplement la réponse logique à la nouvelle réalité politique dans notre canton, a réagi vendredi auprès de Keystone-ATS Philipp Loretan, président ad interim du parti. Elle marque un tournant décisif: c'est la voie vers un avenir marqué par la clarté politique et une véritable autodétermination».

Les membres du parti ont validé la modification de ses statuts, qui suppriment l'affiliation formelle au parti national du Centre «à une large majorité». Cette «réorientation stratégique» est «un pas de plus vers l'indépendance», s'est encore réjoui neo dans un communiqué.

Une décision mûrie sur plusieurs mois

Cette scission a fait l'objet de discussions durant les derniers mois. Et le comité directeur du parti avait fait part de cette envie au début du mois de janvier.

«L'analyse des derniers mois a montré que la coopération actuelle au niveau cantonal et national ne répondait plus aux exigences de la base», explique neo. Parmi les points de tension pointés par certains observateurs, le fait par exemple que la «Noire» Franziska Biner ait remplacé le «Jaune» Roberto Schmidt au Conseil d'Etat lors des dernières élections cantonales, en 2025.

7 députés au Grand Conseil

«Avec environ 25 % des voix dans le Haut-Valais et un siège sur quatre au conseil communal, le parti neo est l'une des forces politiques marquantes du Haut-Valais», rappelle le parti dans son communiqué. A l'avenir, le parti misera sur des partenariats d'égal à égal et sur la liberté de chercher des alliances là où elles sont pertinentes sur le plan du contenu», écrit-il encore.

Parallèlement à cette réorientation stratégique, le parti a légitimé sa direction intérimaire. Philipp Loretan, Gerhard Kiechler, Philipp Schnyder et Willy Loretan dirigeront le parti jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire du 29 avril 2026.

Deuxième force politique du Haut-Valais, le parti social-libéral compte sept députés au Grand Conseil. Jusqu’ici, le paysage du centre au niveau cantonal s’articulait autour de Die Mitte Oberwallis, du Centre du Valais romand et de neo – Die sozialliberale Mitte.