Pour ses 100 ans, Migros transforme son nom en «Merci»!

L'année du 100e anniversaire devrait sourire à Migros en termes de chiffre d'affaires. Mario Irminger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), s'attend à une augmentation des ventes. Les licenciements devraient toutefois se poursuivre.

«Le chiffre d'affaires de Migros en 2024 devrait être supérieur aux 32 milliards de francs de l'année précédente», a déclaré Mario Irminger. KEYSTONE

Keystone-SDA, cw ATS

Migros fête cette année son 100e anniversaire. À cette occasion, le géant orange transforme son nom en «Merci» pour «remercier la population suisse de sa fidélité», selon un communiqué publié lundi. Le logo sera partiellement adapté.

Le logo de Migros sera partiellement adapté pour remercier les Suisses de leur fidélité. Migros

Pendant toute l’année du jubilé, les clientes et clients auront droit à des actions spéciales, indique le communiqué. Les 23 et 24 mai 2025, les supermarchés Migros de toute la Suisse se transformeront en espaces dédiés à la fête d’anniversaire. Et le géant orange promet de nombreuses autres surprises.

Le camion-magasin Migros de 1986 sera aussi de la partie. Du 6 mars au 18 octobre, sous le nom de «Merci Bus», il sillonnera la Suisse, s’arrêtant dans 100 petites localités et invitant la population à participer à la fête.

Un chiffre d'affaires au beau fixe

«Le chiffre d'affaires de Migros en 2024 devrait être supérieur aux 32 milliards de francs de l'année précédente», a déclaré Mario Irminger dans une interview publiée lundi dans les journaux de CH Media. Le patron du géant orange s'attend à ce que le résultat opérationnel soit «aussi bon, voire meilleur, qu'en 2023».

Pour rappel, le grand distributeur avait présenté en 2023 un bénéfice de seulement 175 millions, un de ses pires résultats. «Il y a un an, nous avons dû procéder à des amortissements spéciaux très importants. Ce ne sera plus le cas cette fois-ci. D'un point de vue purement opérationnel, nous faisons un peu mieux en termes de rentabilité», justifie M. Irminger.

En 2025, en raison de la stratégie de baisse des prix, les ventes vont cependant être amputées de 500 millions. «En même temps, nous devrions vendre davantage en volume. Cela signifie que les ventes des supermarchés devraient rester stables. Les ventes en ligne dans le secteur non alimentaire vont continuer à croître fortement», assure le patron de Migros. Toutefois, Migros subira cette année des pertes importantes suite à la cession de ses marchés spécialisés.

Le géant orange a entamé en 2024 la plus grande transformation de son histoire, annonçant en février la suppression de 1500 postes. Quelque 726 postes sont déjà passés à la trappe jusqu'à présent. Dans son entretien, M. Irminger laisse entendre qu'il y aura d'autres licenciements en 2025.

Depuis le 1er janvier, la franchise de la TVA a été abaissée de 300 à 150 francs afin de lutter contre le tourisme d'achat. Une bonne nouvelle pour le président de la direction générale de la FCM, qui aurait toutefois souhaité un tour de vis supplémentaire. «Une réduction à 50 francs aurait été idéale», affirme-t-il.