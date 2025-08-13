  1. Clients Privés
Une idée à plusieurs milliards de dollars Droits de douane : le patron de Swiss a un plan pour faire changer d’avis Donald Trump

Sven Ziegler

13.8.2025

Le patron de Swiss, Jens Fehlinger, s’est rendu la semaine dernière à Washington, avec les deux conseillers fédéraux. À cette occasion, il a présenté une idée à plusieurs milliards de dollars, susceptible d’apaiser le président américain Donald Trump dans le conflit douanier.

Jens Fehlinger, CEO de Swiss.
Jens Fehlinger, CEO de Swiss.
KEYSTONE

Sven Ziegler

13.08.2025, 10:25

13.08.2025, 11:57

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Lufthansa envisage de faire passer ses futurs achats de Boeing par la Suisse.
  • Objectif : réduire mathématiquement le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis avec la Suisse.
  • Cette mesure n'aurait pas de conséquences directes pour les passagers de Swiss.
Montre plus

Dans le conflit douanier avec les États-Unis, le Conseil fédéral explore des solutions créatives – avec le soutien du secteur aérien. La semaine dernière, le patron de Swiss, Jens Fehlinger, s’est rendu à Washington en compagnie de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, et du ministre de l’Économie, Guy Parmelin. Sur place, il s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio. Objectif: trouver un moyen de faire lever le droit de douane de 39 % imposé par le président américain Donald Trump sur les produits suisses.

Selon le "Tages-Anzeiger", Fehlinger a apporté une proposition de sa maison mère Lufthansa : les futurs avions Boeing pourraient être loués via la Suisse. Les avions voleraient certes pour d'autres compagnies aériennes du groupe Lufthansa, mais dans les statistiques commerciales américaines, cela réduirait mathématiquement le déficit avec la Suisse. Un argument que Trump pourrait ensuite faire passer pour un succès en politique intérieure.

Swiss mise presque exclusivement sur Airbus

Au cours des sept prochaines années, le groupe Lufthansa s'attend à la livraison d'une centaine d'avions Boeing d'une valeur d'un peu plus de 21 milliards de francs (prix catalogue). Jusqu'à présent, de tels achats sont effectués par des sociétés basées à Malte, en Irlande ou à Guernesey. Un transfert en Suisse serait avant tout une mesure comptable, mais n'aurait pas de conséquences directes sur la flotte de Swiss.

La compagnie aérienne elle-même mise depuis des années presque exclusivement sur des Airbus - à l'exception de douze Boeing 777 qui devraient encore rester en service pendant une dizaine d'années. Un passage à d'autres modèles de Boeing n'est pas prévu pour l'instant.

Droits de douane de Trump. Que doivent finalement payer les consommateurs américains?

Droits de douane de TrumpQue doivent finalement payer les consommateurs américains?

Reste à savoir si l'idée de Lufthansa fera mouche au poker des douanes. Une seule chose est sûre : pour Swiss, le couperet des droits de douane menace aussi bien les activités haut de gamme que les activités de fret et d'économie vers les Etats-Uni, l'un de ses principaux marchés.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

