Boutons d'appel d'urgence dans des bureaux de vote retranchés, mobilisation de la Garde nationale, mais aussi mises en garde contre la désinformation: les Etats-Unis sont sur leurs gardes mardi face à toute menace contre les élections.

Une femme vote le jour de l'élection dans un bureau de vote à l'intérieur de la Su Nueva Lavanderia à Chicago, Illinois, le 5 novembre 2024. (Photo par KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) AFP

ATS

De fausses alertes à la bombe imputées à des opérations de déstabilisation russes ont visé des bureaux de vote dans plusieurs Etats, perturbant notamment brièvement le scrutin en Géorgie (sud-est), un de ceux où se joue l'élection, ont annoncé les autorités.

Le FBI, la police fédérale américaine, a indiqué «avoir connaissance d'alertes à la bombe dans des bureaux de vote dans plusieurs Etats, dont plusieurs semblent émaner de noms de domaine internet russes».

«Aucune de ces menaces considérée comme crédible»

«Aucune de ces menaces n'a été jusqu'à présent considérée comme crédible», souligne le FBI sans préciser les Etats concernés et appelant la population à signaler toute activité suspecte aux forces de l'ordre.

Le responsable des élections en Géorgie, Brad Raffensperger, a de son côté affirmé que la source des fausses alertes à la bombe dans son Etat «avait été identifiée et il s'agissait de la Russie».

Auparavant, le FBI avait mis en garde contre la diffusion de désinformation utilisant son nom et ses symboles, invitant notamment les électeurs à «voter à distance» en raison d'une prétendue alerte aux attentats contre les bureaux de vote.

La police fédérale a installé un poste de commandement national à Washington pour surveiller les menaces 24h/24 au moins jusqu'à samedi.

Rassurer les électeurs

Par ailleurs, dans le Nevada (ouest), l'Etat de Washington et l'Oregon (nord-ouest), un contingent de la Garde nationale est mobilisé. Selon le Pentagone, au moins 17 Etats ont placé au total plusieurs centaines de soldats en état d'alerte.

Certains des quelque 100'000 bureaux de vote du pays seront également équipés de boutons d'appel d'urgence, a confirmé à l'AFP la société Runbeck Election Services, spécialisée dans les technologies de sécurité électorale.

Dans l'Arizona, Etat pivot du sud-ouest où pullulent les théories du complot, le siège électoral du comté le plus peuplé s'est transformé en forteresse: le bâtiment a été équipé de détecteurs de métaux, et des drones et tireurs de précision ont été déployés

Des efforts qui visent à rassurer les électeurs sur la sécurité du processus. Et à travers le pays, notamment à Washington, la capitale, le spectacle des commerces qui se barricadent en vue de possibles troubles est en passe de devenir un rituel à chaque élection présidentielle.

ATS