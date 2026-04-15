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«Poumon vert» Le paysage suisse de l'année 2026 dévoilé

ATS

15.4.2026 - 07:38

La plaine de la Lorze, dans le canton de Zoug, est désignée «Paysage de l'année 2026». À travers cette distinction, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) rend hommage à ce «poumon vert» situé dans un «paysage urbain en plein boom».

Véritable poumon d'un canton fortement urbanisé, la Plaine de la Lorze attire de nombreux promeneurs et cyclistes. La biodiversité et l'agriculture y ont aussi gardé leurs droits.
Véritable poumon d'un canton fortement urbanisé, la Plaine de la Lorze attire de nombreux promeneurs et cyclistes. La biodiversité et l'agriculture y ont aussi gardé leurs droits.
ATS

Keystone-SDA

15.04.2026, 07:38

15.04.2026, 08:17

La récompense annuelle dotée de 10'000 francs prime le canton de Zoug, la ville de Zoug, les communes de Baar (ZG), Cham (ZG) et Steinhausen (ZG) ainsi que la Corporation de Zoug en tant que représentante des propriétaires fonciers, indique la FP mercredi.

Malgré une augmentation de la population d'un tiers dans le canton depuis l'année 2000, la plaine de la Lorze est restée vierge de constructions. Elle a été protégée dès 2004 de manière précoce et développée en tant qu'espace libre pour l'agriculture, la population et la nature.

En 2012, un plan directeur contraignant a entériné le fait que cette plaine ne contenait aucun terrain à bâtir futur et qu'elle était protégée de tout projet de construction. De plus, aucune infrastructure de transports ne peut la scinder à l'avenir.

De ce fait, d'anciens projets d'aéroport, d'aérodrome militaire et de tracé d'autoroute n'y verront jamais le jour. En revanche, la rivière Lorze a été déplacée dans un nouveau lit fortement rectifié. Aujourd'hui, de nombreux promeneurs et cyclistes se rendent dans la plaine qui offre en même temps un espace pour la biodiversité.

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