La trentaine de sympathisants du PCSI réunie mercredi soir en assemblée a plébiscité Damien Chappuis, seul candidat du parti, dans la course au Gouvernement jurassien, a indiqué un membre comité du parti à Keystone-ATS. Le maire de Delémont aura la tâche de conserver le fauteuil de David Eray, qui ne se représente pas.

Damien Chappuis, ici en 2015, sera la seul candidat du PCSI dans la course au Gouvernement. sda

Keystone-SDA ATS

Damien Chappuis n'a pas dû combattre au sein de son propre parti. Il a été plébiscité à l'unanimité par l'assemblée du Parti chrétien-social indépendant (PCSI), qui voit en lui le bon profil pour succéder à David Eray.

Le ministre franc-montagnard a en effet annoncé la semaine dernière qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il avait alors déclaré «pouvoir encore saisir l'opportunité de relever de nouveaux défis, avec comme cordes à (son) arc (son) expérience de vingt ans dans l'économie privée et de dix ans dans un exécutif cantonal».

A la tête du Département de l'environnement, David Eray a notamment dû gérer le dossier extrêmement délicat de la géothermie profonde à Haute-Sorne, un projet controversé. Lorsqu'il a annoncé, le week-end dernier, son souhait de quitter le Gouvernement, le PCSI a réagi «avec une sincère reconnaissance et une vive émotion», tout en soulignant l'engagement du ministre pour le développement durable dans le Jura.

David Eray avait été élu à l'exécutif jurassien en novembre 2015. Il avait permis à son parti de faire son retour à l'exécutif cantonal après l'éviction en 2010 de Laurent Schaffter par Michel Thentz.

Depuis dix ans à la mairie

De son côté, Damien Chappuis est maire de Delémont depuis 2015. Ancien député, il est au bénéfice d'une expérience de plus de 15 ans à l'exécutif du chef-lieu jurassien.

En fin d'année 2023, le Delémontain s'est retiré pendant quelques semaines de la vie politique pour soigner une addiction. Optant pour la transparence, il a choisi de rendre publique son problème de santé. «Ca a été un choix de ma part et non pas une obligation. Il fallait une certaine dose de courage, d'honnêteté et de sincérité», a-t-il déclaré par la suite, en mars 2024, sur RFJ.

Le plus grand défi qu'il traverse actuellement en tant que maire est sans doute celui des finances communales. En effet, le 9 février dernier, la population delémontaine a refusé à 63,4% le budget 2025, qui prévoyait notamment une hausse de la quotité d'impôt, contraignant ainsi les autorités à réduire l'appareil administratif.