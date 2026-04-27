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Initiative Le personnel de santé demande davantage de soutien

ATS

27.4.2026 - 14:47

Alors que le Conseil national s'apprête à discuter de l'initiative pour des soins infirmiers forts, le personnel de santé a remis lundi à Berne un appel urgent avec près de 190'000 signatures. Il demande la mise en oeuvre «immédiate et intégrale» de l'initiative.

Une alliance du personnel de la santé a remis un appel urgent au Conseil fédéral, pour la mise en oeuvre immédiate de l'Initiative sur les soins infirmiers, qui sera débattue ces prochains jours.
Une alliance du personnel de la santé a remis un appel urgent au Conseil fédéral, pour la mise en oeuvre immédiate de l'Initiative sur les soins infirmiers, qui sera débattue ces prochains jours.
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:47

27.04.2026, 14:53

Lundi midi, 200 personnes travaillant dans le domaine de la santé ont remis l'appel à 30 politiciens ayant répondu à l'invitation de la Coalition du personnel de santé. Ils étaient accompagnés d'une grande banderole, de pancartes et d'un coeur géant, selon un communiqué commun. Le Conseil national débattra de la nouvelle loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers (LCTSI) mardi et mercredi.

Il s’agit de l’aboutissement de l’Initiative sur les soins, acceptée à 61 % en 2021. Mais la Coalition, comprenant plusieurs syndicats et associations, considère ce projet de loi comme «insuffisant», et regrette qu'il ait été «affaibli» par les membres de la commission compétente du Conseil national. Elle met en garde contre un mépris de la volonté du peuple

Les syndicats et associations demandent de mettre en oeuvre l'Initiative sur les soins infirmiers. Mais aussi une réduction du temps de travail, un ratio de personnel minimum pour prodiguer des soins de qualité, une amélioration des suppléments pour le travail de nuit, le week-end et les jours fériés ainsi que l'obligation pour leurs employeurs de respecter les CCT et les lois cantonales.

En cas d'échec, comme convenu sur la Place fédérale pendant la manifestation nationale le 22 novembre 2025, la Coalition prévoit d'organiser des grèves.

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