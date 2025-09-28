  1. Clients Privés
Canton de Vaud Quorum : les petits partis obtiennent le soutien du peuple vaudois

ATS

28.9.2025 - 13:33

Les Vaudois semblent se montrer favorables à donner un coup de pouce aux petits partis politiques. Ils devraient accepter en votation cantonale l'idée d'un accès facilité pour eux au Grand Conseil sur la question du quorum lors de scrutins cantonaux et communaux.

L'idée de permettre aux petits partis politiques d'obtenir plus facilement un siège au Grand Conseil aura agité les parlementaires vaudois depuis 2021, année d'un long débat sur la réforme de la loi sur l'exercice des droits politiques. C'est le peuple qui a donc finalement tranché (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:33

28.09.2025, 13:36

Le résultat dimanche après 90% du dépouillement se dirige vers un oui à 90'073 suffrages contre 79'547 pour le non. Le taux de participation se monte à ce stade à 45,5%.

Ce changement de pratique devrait entrer en vigueur et être appliqué pour les prochaines élections des conseils communaux élus selon le système proportionnel, en mars 2026.

Votations cantonales. Colline du Mormont : le contre-projet l’emporte sur l’initiative

Votations cantonalesColline du Mormont : le contre-projet l’emporte sur l’initiative

Cette idée de permettre aux petits partis politiques d'obtenir plus facilement un siège au Grand Conseil agitait les parlementaires vaudois depuis 2021, année d'un long débat sur la réforme de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP).

