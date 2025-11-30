  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations «Service citoyen» et initiative «Pour l’avenir»: le peuple appelé à trancher

ATS

30.11.2025 - 04:31

Les Suissesses et les Suisses sont appelés aux urnes dimanche pour trancher sur les initiatives populaires «Service citoyen» et «Pour l'avenir». Selon les derniers sondages, elles n'ont que peu de chances de passer, d'autant plus que la double majorité est nécessaire.

Le peuple suisse se prononce sur deux initiatives populaires - Gallery
Le peuple suisse se prononce sur deux initiatives populaires - Gallery. L'initiative service citoyen demande que tous les jeunes, y compris les femmes, s'engagent pour la Suisse, que ce soit au sein de l'armée, de la protection civile ou d'une autre organisation (archives).

L'initiative service citoyen demande que tous les jeunes, y compris les femmes, s'engagent pour la Suisse, que ce soit au sein de l'armée, de la protection civile ou d'une autre organisation (archives).

Photo: ATS

Le peuple suisse se prononce sur deux initiatives populaires - Gallery. L'initiative pour l'avenir a les grosses fortunes dans le viseur, qu'elle veut davantage taxer (archives).

L'initiative pour l'avenir a les grosses fortunes dans le viseur, qu'elle veut davantage taxer (archives).

Photo: ATS

Le peuple suisse se prononce sur deux initiatives populaires - Gallery
Le peuple suisse se prononce sur deux initiatives populaires - Gallery. L'initiative service citoyen demande que tous les jeunes, y compris les femmes, s'engagent pour la Suisse, que ce soit au sein de l'armée, de la protection civile ou d'une autre organisation (archives).

L'initiative service citoyen demande que tous les jeunes, y compris les femmes, s'engagent pour la Suisse, que ce soit au sein de l'armée, de la protection civile ou d'une autre organisation (archives).

Photo: ATS

Le peuple suisse se prononce sur deux initiatives populaires - Gallery. L'initiative pour l'avenir a les grosses fortunes dans le viseur, qu'elle veut davantage taxer (archives).

L'initiative pour l'avenir a les grosses fortunes dans le viseur, qu'elle veut davantage taxer (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 04:31

30.11.2025, 07:32

Le premier texte, lancé par le comité Service citoyen, demande que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.

Pour les initiants, un service citoyen raviverait l'entraide, renforcerait le système de milice et la sécurité, encouragerait la cohésion sociale face à l'individualisme et contribuerait à la lutte contre le changement climatique. L'initiative demande que tout le monde prenne ses responsabilités pour oeuvrer en faveur d'une «Suisse forte, capable de résister aux crises».

Rejet clair. Vers un net double non lors des votations du 30 novembre

Rejet clairVers un net double non lors des votations du 30 novembre

Pour les opposants, le texte causerait des dommages à l'armée ainsi qu'à l'économie et renforcerait les inégalités. Les personnes risqueraient d'être affectées à des tâches pour lesquelles elles sont moins bien qualifiées que celles qu'elles assument tous les jours dans le monde du travail. Les opposants critiquent également l'impact sur les femmes. Elles effectuent aujourd'hui déjà la grande majorité du travail domestique, de soins et d'éducation.

Davantage taxer les grosses fortunes

Le deuxième texte, l'initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir), a été lancé par la Jeunesse socialiste. Il demande un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Il ne prévoit aucune exception.

Cet argent doit non seulement servir à financer des mesures climatiques, mais aussi contribuer à réduire les inégalités sociales qui se creusent, selon les initiants qui fustigent des manquements dans ces domaines. Le texte ne fixe pas précisément la répartition des fonds ni leur affectation.

Suisse-UE. Les Suisses ne jugent pas la double majorité nécessaire

Suisse-UELes Suisses ne jugent pas la double majorité nécessaire

L'initiative demande encore que les successions et les donations soient imposées dès le jour de la votation avec effet rétroactif. Afin d'éviter que les personnes très fortunées ne quittent la Suisse, la Confédération doit prendre des mesures, mais le texte n'en précise pas la nature.

Un clivage gauche-droite s'est établi pendant la campagne de votation. Le Conseil fédéral, le Parlement, les partis bourgeois et les associations économiques sont contre l'initiative. Ils rejettent notamment l'effet rétroactif, qui aurait des conséquences juridiques incertaines. Ils craignent aussi des pertes plutôt que des recettes fiscales si les grosses fortunes quittent la Suisse.

Les plus lus

Les Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias
Fusillade meurtrière à Stockton : quatre morts et dix blessés en plein week-end de Thanksgiving
Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader
La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable
«Dieu a créé le chien pour être mangé» : l'interdiction de la viande canine fracture l’opinion
«Tartare de dinosaure» et hologrammes : un «chef IA» suscite curiosité et scepticisme