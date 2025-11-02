  1. Clients Privés
Nyon Le plancton en vedette au Musée du Léman à Nyon

ATS

2.11.2025 - 09:21

Le Musée du Léman à Nyon (VD) ouvre jeudi sa nouvelle exposition temporaire, dédiée au plancton. Elle invite le public à plonger dans l'infiniment petit pour découvrir les animaux et végétaux microscopiques qui peuplent le lac par milliards.

Le Musée du Léman propose de plonger dans l'invisible avec sa nouvelle exposition sur le plancton (photo d'illustration).
Le Musée du Léman propose de plonger dans l'invisible avec sa nouvelle exposition sur le plancton (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 09:21

02.11.2025, 09:23

Les planctons sont à la base des chaînes alimentaires du lac et jouent un rôle central dans son équilibre écologique, rappelle le musée nyonnais. Il ajoute que l'observation des planctons révèle la santé du Léman, eux qui sont «à la fois indicateurs, acteurs et victimes de menaces telles que le réchauffement climatique, les espèces invasives ou les micropolluants.»

Revue de presse. Une élève exclue après avoir blessé un camarade au cutter

Revue de presseUne élève exclue après avoir blessé un camarade au cutter

L'exposition veut intéresser le grand public de manière ludique et instructive. Les visiteurs pourront par exemple participer à des expériences interactives, observer zooplanctons et phytoplanctons au microscope ou encore s'inspirer de leurs formes, couleurs et mouvements lors d'ateliers de dessin animés par quatre artistes de la région. Ils pourront aussi fabriquer un nettoyant doux à base de terre de diatomée, issue de la fossilisation de micro-algues planctoniques.

«Plancton, le minuscule peuple du lac» est à voir jusqu'au 28 février 2027.

