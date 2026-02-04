  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fribourg Le PLR lance ses deux ministres sortants pour novembre

ATS

4.2.2026 - 22:47

Le PLR fribourgeois veut maintenir ses deux sièges au Conseil d’Etat lors des élections cantonales de novembre. Son assemblée cantonale extraordinaire a désigné les deux ministres sortants Didier Castella et Romain Collaud pour concrétiser l'objectif.

Didier Castella, à gauche sur une affiche de 2021, et Romain Collaud représenteront le PLR fribourgeois sur la liste de l'Entente de centre-droit lors des élections cantonales de novembre (archives).
Didier Castella, à gauche sur une affiche de 2021, et Romain Collaud représenteront le PLR fribourgeois sur la liste de l'Entente de centre-droit lors des élections cantonales de novembre (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.02.2026, 22:47

04.02.2026, 22:49

Les libéraux-radicaux du canton de Fribourg ont affiché une ambition «claire» lors de la réunion tenue mercredi soir à Ueberstorf, en Singine. Ils veulent garder leurs deux sièges au sein de l’exécutif, en misant «sur l’expérience, la compétence et la stabilité» amenées par les deux conseillers d'Etat sortants Didier Castella et Romain Collaud.

Ces derniers sont «solidement ancrés dans leurs fonctions», a estimé le parti cantonal en les présentant. Ils devraient donc figurer sur une liste d'Entente de centre-droit, avec deux membres du Centre et un de l'UDC, une alliance qui avait fait ses preuves en 2021 en propulsant cinq candidats bourgeois au Conseil d'Etat.

Continuité et efficacité

Sans surprise, le PLR fribourgeois a fait le choix de la continuité et de l’efficacité, «dans un contexte politique et économique exigeant». Avec ses candidats, il pourra compter sur des élus qui ont fait leurs preuves, disposant d’une «connaissance approfondie des dossiers», à même d'assurer stabilité et capacité d'action.

Conseiller d’Etat depuis 2018, Didier Castella, qui fêtera bientôt ses 56 ans, dirige la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) depuis lors. Le Gruérien s’est distingué «par sa capacité de gouvernance, son sens du dialogue et son pragmatisme», a souligné le PLR fribourgeois.

Le parti relève que Didier Castella dispose d'une «solide formation scientifique et d’une longue expérience politique». De plus, il a porté des réformes «structurantes» et contribué au «développement stratégique du canton, notamment dans l’agroalimentaire, les transports publics et les institutions communales».

Dernier mot aux électeurs

Entré au Conseil d’Etat en 2022, lors des précédentes élections, Romain Collaud, 41 ans, est à la tête de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). Le Broyard a été décrit devant l'assemblée comme s'étant «rapidement imposé par sa maîtrise des dossiers, son sens des responsabilités et sa capacité à décider».

L'action de Romain Collaud, plus jeune des sept membres du collège gouvernemental actuel, est marquée «par une politique efficace, orientée vers les solutions, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui des institutions judiciaires et du sport». Le dernier mot reviendra aux électeurs fribourgeois les 8 et 29 novembre.

Les plus lus

«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars
Combien gagne un capitaine de croisière? L'un d'entre eux se livre
Entre Epstein et un ex-conseiller de Sarkozy, blagues racistes, sexistes et échanges de services
Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
«Une femme est faite pour mettre des enfants au monde»
En froid avec sa famille, Brooklyn Beckham chouchouté par beau-papa