  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Médecin des pauvres» Le POP commémore Armand Forel à Nyon (VD)

ATS

26.8.2025 - 16:12

Le POP consacre une journée de commémoration au «médecin des pauvres», Armand Forel (1920-2005), ex-conseiller national, ex-député au Grand conseil, ex-municipal nyonnais et membre fondateur du parti, décédé il y a 20 ans. Une table ronde, notamment en présence du popiste Josef Zisyadis et du journaliste Jean-Philippe Rapp, aura lieu à cette occasion, samedi à Nyon (VD).

Armand Forel (à droite), a siégé 32 ans, jusqu'en 1983, au Conseil national (archives).
Armand Forel (à droite), a siégé 32 ans, jusqu'en 1983, au Conseil national (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 16:12

26.08.2025, 16:18

L'événement se déroulera à la salle communale de Nyon. Un repas et des concerts figurent au programme, tout comme une exposition retraçant la vie d'Armand Forel et de son épouse Madeleine (1938-2024), également militante popiste.

«Avec cet hommage, c'est toute une histoire importante du POP, de sa création et de ses années fastes qui sera mise en lumière», soulignent les organisateurs mardi dans un communiqué.

Les plus lus

Vaud: pratique non conforme du bouclier fiscal – «C'est inadmissible»
Instruction ouverte dans le Jura pour fraude électorale
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion