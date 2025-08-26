Le POP consacre une journée de commémoration au «médecin des pauvres», Armand Forel (1920-2005), ex-conseiller national, ex-député au Grand conseil, ex-municipal nyonnais et membre fondateur du parti, décédé il y a 20 ans. Une table ronde, notamment en présence du popiste Josef Zisyadis et du journaliste Jean-Philippe Rapp, aura lieu à cette occasion, samedi à Nyon (VD).

Armand Forel (à droite), a siégé 32 ans, jusqu'en 1983, au Conseil national (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'événement se déroulera à la salle communale de Nyon. Un repas et des concerts figurent au programme, tout comme une exposition retraçant la vie d'Armand Forel et de son épouse Madeleine (1938-2024), également militante popiste.

«Avec cet hommage, c'est toute une histoire importante du POP, de sa création et de ses années fastes qui sera mise en lumière», soulignent les organisateurs mardi dans un communiqué.