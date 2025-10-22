  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conforme à la Constitution Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

ATS

22.10.2025 - 13:29

Dans une société libérale, les prescriptions vestimentaires devraient demeurer l'exception. Les enfants doivent être autorisés à porter un voile à l'école, a indiqué mercredi le Conseil fédéral dans un rapport.

Le débat sur le port du voile par les enfants comprend des enjeux tant juridiques que sociétaux (archives).
Le débat sur le port du voile par les enfants comprend des enjeux tant juridiques que sociétaux (archives).
sda

Keystone-SDA

22.10.2025, 13:29

Dans un postulat issu du Centre, le Conseil national estimait que le port du voile dans les écoles était contraire à la Constitution parce qu'il discrimine les filles musulmanes et témoigne de leur obligation de faire acte de soumission. Le port du voile entrave l’intégration et la liberté de mouvement des petites filles.

Il les empêche notamment de participer pleinement aux cours de gymnastique ou de natation, ce qui les met vite de côté et en fait des camarades de classe qui ne jouent pas avec les autres.

Déjà un accès à toutes les matières

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le droit en vigueur permet déjà aux filles musulmanes, voilées ou non, d'accéder à toutes les matières obligatoires.

Une interdiction générale du port du voile dans les écoles publiques serait anticonstitutionnelle selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce dernier a considéré en 2015 dans une affaire concernant le canton de St-Gall qu'une interdiction générale faite aux écolières de porter le voile dans les écoles publiques serait une atteinte grave et disproportionnée à la liberté religieuse.

Le Conseil fédéral estime également que l'Etat, et donc les écoles publiques, doivent rester neutres en ce qui concerne les symboles religieux. Pour ces raisons, il s'oppose à une interdiction générale des foulards pour enfants à l'école.

De nombreux cantons ont adopté des directives qui contiennent des solutions simples et faciles à mettre en œuvre concernant les questions religieuses et culturelles. Par exemple, une élève peut participer aux cours de natation en portant un maillot de bain intégral et un bonnet de bain.

D'un point de vue juridique, la participation à l'enseignement, y compris aux cours de sport et de natation, est donc déjà garantie pour toutes les filles. «Dans une société libre, les prescriptions vestimentaires ne devraient de toute façon être utilisées qu'avec retenue», conclut le Conseil fédéral.

Dissimulation du visage

En Suisse, il est interdit de se dissimuler le visage dans tous les lieux accessibles au public depuis le 1er janvier 2025. Cela implique également les écoles. Mais, le voile ne dissimulant pas le visage, il n'est pas interdit.

Cette question a déjà fait l’objet de plusieurs rapports et prises de position. En juin 2010, la commission fédérale pour les questions féminines était favorable à une interdiction du voile dans les écoles obligatoires avant de réviser sa position en 2017.

La commission fédérale contre le racisme s'est également prononcée en 2011 contre une interdiction générale du voile dans les écoles publiques. Il ne s'agit pas que de liberté de religion, mais aussi de l’égalité entre les sexes, du droit des parents d’éduquer leurs enfants ainsi que des droits de l’enfant.

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que Lola croiserait cette chose, ce monstre?»
«Elle mangeait de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle»
Introuvable depuis six ans – L'affaire Rebecca Reush relancée
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
Favoris, absents... : tout ce qu'il faut savoir avant les géants de Sölden