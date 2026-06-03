L'aggravation des menaces terroristes et numériques nécessite d'étendre encore davantage les pouvoirs du Service de renseignement de la Confédération. Le National a soutenu mercredi de premières mesures dans la loi sur le renseignement. Au grand dam de la gauche.

Le directeur du SRC doit avoir davantage de pouvoir en cas d'urgence (archives). ATS

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«Il est urgent d'agir pour renforcer la détection précoce et la lutte contre les menaces résultant du terrorisme, de l'extrémisme violent, de l'espionnage et des cyberattaques», a indiqué Jean-Luc Addor (UDC/VS) au nom de la commission. Le SRC doit disposer d’une meilleure base pour contrer l’imbrication croissante de différentes menaces.

Le développement des compétences du SRC doit s’accompagner d’un renforcement de la surveillance indépendante, afin de préserver l’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la protection contre les menaces, a souligné le Valaisan.

Elargissement des compétences

Les compétences du SRC en matière de recherche d’informations devraient être élargies. Le National a notamment complété les autorisations afin de couvrir également les activités d’influence du fait d’États étrangers dirigées contre l’ordre démocratique, le fonctionnement de l’Etat ou de la société.

Les tâches du SRC devraient aussi être étendues aux évènements relevant de la politique de sécurité se produisant dans le cyberespace. Le National considère toutefois que la notion de cyberspace doit impérativement être définie plus précisément.

Fabian Molina (PS/ZH) s'y est opposé. Il a également critiqué l'élargissement au cyberespace rappelant que le SRC pourrait contrôler les informations d'un four, d'une montre ou d'une voiture connectés. Les droits fondamentaux doivent être respectés, a encore souligné Greta Gysin (Vert-e-s/TI). En vain.

Surveillance électronique

Afin de rendre la lutte contre le financement du terrorisme et l’espionnage plus efficace, le SRC doit pouvoir, en cas de graves menaces, collecter également des données auprès d’intermédiaires financiers et de négociants au moyen de mesures de recherche soumises à autorisation.

Le gouvernement apporte également des précisions en matière d'exploration du réseau câblé, soit la surveillance des e-mails, de la téléphonie et d'Internet à travers la frontière suisse. Il est clairement précisé qu’elle ne vise ni les ressortissants suisses ni les personnes résidant en Suisse. «Il est temps que l'extrémisme violent soit surveillé», a lancé Reto Nause (Centre/BE).

En contrepartie, la surveillance indépendante est renforcée. L'Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement se voit aussi accorder des compétences élargies: elle pourra collaborer avec ses homologues étrangers, informer directement les autorités cantonales de ses recommandations et proposer directement son budget au Parlement.

Une nouvelle réglementation est prévue pour le traitement des données. Il sera possible pour une personne de faire vérifier par le Tribunal administratif fédéral le traitement des données la concernant.

La gauche craint un nouveau scandale des fiches. Avec la révision, le SRC pourra avoir des informations sur les activités politiques. «C'est un pas inquiétant vers un Etat contrôle», a souligné Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR). Et de rappeler que «ce n'est pas parce qu'on a plus de données, que cela règle les problèmes».

Plusieurs orateurs ont également rappelé que cette surveillance a été jugée contraire à la Constitution par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF). Nicole Barandun (Centre/ZH) a rappelé au nom de la commission que le SRC n'agit pas de son propre chef. Il doit déposer des demandes auprès du TAF.

Recherches d'informations

Le National a également décidé par 126 voix contre 59, d'autoriser le SRC à utiliser un appareil de localisation fixé sur le véhicule ou l’objet observé lorsque cela est nécessaire afin d’assurer la continuité de l’observation. Cet appareil ne peut transmettre que des données de localisation et des données techniques.

La gauche s'y est vainement opposée. Pour le PVL également, cette disposition est une ingérence trop grande dans la vie privée.

Par ailleurs, les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques seront également tenues de fournir les renseignements qu'elles possèdent concernant les événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger et dans le cyberespace.

Le National a ajouté les activités d’influence d’Etats étrangers qui ciblent l’ordre démocratique ou le fonctionnement de l’Etat ou de la société et visent à manipuler l'opinion.

Trop de risques

La proposition de renvoi de la gauche a été balayée par 127 voix contre 54. Pour Clarence Chollet (Vert-e-s/NE), le projet renforce les pouvoirs au lieu de renforcer la confiance.

Selon elle, la révision comporte à ses yeux de trop gros risques pour les droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral a déjà souligné de «sérieux problèmes concernant la légalité du dispositif actuel», a encore souligné Mme Chollet. Les débats se poursuivent.