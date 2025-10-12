  1. Clients Privés
Faîtière Le président d'Economiesuisse renonce à se représenter

ATS

12.10.2025 - 12:01

La faîtière des entreprises helvétiques Economiesuisse aura un nouveau président l'année prochaine. Christoph Mäder, qui occupe actuellement ce poste, le quittera à la fin de son mandat.

Christoph Mäder est président d'Economiesuisse depuis 2020 (archives).
Christoph Mäder est président d'Economiesuisse depuis 2020 (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 12:01

Le président d'Economiesuisse, âgé de 65 ans, arrivera au terme de son mandat à l'automne 2026, a indiqué dimanche l'association à l'agence de presse Keystone-ATS. Et d'ajouter: «Le comité directeur est soucieux d'assurer une succession en bonne et due forme le moment venu».

Le changement à venir à la tête de la faîtière a été révélé par le «Sonntagsblick». Interrogée sur les raisons de ce changement, Economiesuisse n'a pas donné davantage d'information.

