Marcel Dettling Le président de l'UDC demande l'unité contre les accords avec l'UE

ATS

25.10.2025 - 11:41

Le président de l'UDC Marcel Dettling a appelé samedi son parti à rejeter le nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Ces accords bafouent selon lui l'indépendance de la Suisse.

Le président de l'UDC Marcel Dettling avait déjà annoncé en début de semaine que son parti rejetait les accords avec l'UE.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 11:41

25.10.2025, 11:53

M. Dettling a souligné que le traité proposé n'avait rien à voir avec des accords bilatéraux. Les accords bilatéraux sont négociés entre partenaires sur un pied d'égalité, ce qui n'est absolument pas le cas ici, a déclaré le président de parti et conseiller national (SZ) lors de l'assemblée des délégués à Wimmis (BE).

Actu et dicton du jour. La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne

Actu et dicton du jourLa police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne

Selon l'UDC, seule «la partie adverse» peut à tout moment fixer de nouvelles règles que la Suisse doit accepter. Dans le cas contraire, elle s'expose à des paiements compensatoires. M. Dettling a parlé d'un «traité de soumission», une formule lancée depuis la présentation des accords en décembre 2024.

M. Dettling a également critiqué le fait qu'il ne devrait pas y avoir de référendum obligatoire avec une majorité des cantons.

