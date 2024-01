Les Jeunes UDC suisses ont annoncé jeudi la démission de leur président. Après quatre ans, David Trachsel quittera son poste lors de l'assemblée générale du 9 mars. Cinq autres membres de la direction du parti se retirent aussi.

Selon le parti, durant les quatre années de David Trachsel à la tête de la formation, les Jeunes UDC «ont réussi à devenir une marque connue grâce à un profil clair et à une forte présence dans les médias». Le jeune homme de 29 ans a également réussi à multiplier le budget annuel du parti.

Les deux vice-présidents Andreas Gerber et Sacha Turin, le secrétaire général Lukas Fritz Hüppin ainsi que Léa Milevaz et Léonard Martin ne se représenteront pas non plus.

miho, ats