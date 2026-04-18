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«Pas de Suisse à 10 millions!» Le président des Vert'libéraux met en garde contre «l'initiative du chaos»

ATS

18.4.2026 - 12:57

Le président des Vert'libéraux (PVL), Jürg Grossen, met en garde contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». Sans main-d'oeuvre étrangère, le secteur de la santé risque de ne plus fonctionner, a-t-il déclaré samedi devant les délégués à Zoug.

Le président du PVL Jürg Grossen (à gauche) et la vice-présidente Céline Weber ont ouvert l'assemblée des délégués samedi à Zoug.
Le président du PVL Jürg Grossen (à gauche) et la vice-présidente Céline Weber ont ouvert l'assemblée des délégués samedi à Zoug.
ATS

Keystone-SDA

18.04.2026, 12:57

18.04.2026, 14:54

Jürg Grossen a rappelé la pénurie dangereuse du personnel soignant et de médecins. Il estime qu'un oui à «l'initiative pour la durabilité» qui veut plafonner la population suisse à 10 millions d'habitants d’ici 2050 risque d'entraîner le chaos.

Le peuple se prononcera le 14 juin sur ce texte ainsi que sur une modification de la loi sur le service civil. Le second vise à rendre plus difficile le passage de l'armée au service civil. Les délégués doivent donner leur recommandation de vote.

Ils débattront également du régime pour les exportations d'armes qui a été récemment assoupli par le Parlement.

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