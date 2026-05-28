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Avec Guy Parmelin Visite d'État : le président polonais en croisière sur le Léman

ATS

28.5.2026 - 13:50

Le président polonais Karol Nawrocki a poursuivi jeudi sa visite d'Etat en Suisse. Après Berne la veille, il s'est rendu sur les terres vaudoises de Guy Parmelin avec un passage à l'EPFL, la visite du musée Paderewski à Morges et une croisière sur le Léman.

Le président polonais Karol Nawrocki, accompagné de Guy Parmelin, a eu droit à une croisière sur le Léman jeudi lors de sa deuxième journée de visite d'Etat en Suisse.
Le président polonais Karol Nawrocki, accompagné de Guy Parmelin, a eu droit à une croisière sur le Léman jeudi lors de sa deuxième journée de visite d'Etat en Suisse.
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 13:50

28.05.2026, 13:59

Les deux présidents se sont d'abord rendus sur le campus de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Reçus par la présidente de la haute école, Anna Fontcuberta i Morral, ils ont notamment visité un atelier de prototypage destiné aux étudiants.

La délégation helvético-polonaise a ensuite pris la route pour le château de Morges, où se trouve le musée dédié à Ignace Paderewski (1860-1941). Le célèbre pianiste, compositeur, philanthrope et homme d'Etat polonais a séjourné plus de la moitié de son existence sur les bords du Léman.

Suisse – Pologne. Relations «de très bonne qualité» entre Berne et Varsovie

Suisse – PologneRelations «de très bonne qualité» entre Berne et Varsovie

La visite présidentielle s'est poursuivie à la mi-journée sur le lac, pour une croisière à bord du «Savoie», l'un des bateaux à vapeur Belle Epoque de la CGN. Les deux présidents, accompagnés de leurs épouses, devaient conclure leur après-midi par la visite d'un vignoble.

Karol Nawrocki est arrivé mercredi en Suisse pour une visite de deux jours. Tant lui que Guy Parmelin avaient évoqué, devant la presse, les bonnes relations entre leurs deux pays.

Leurs discussions ont notamment porté sur les relations économiques entre Berne et Varsovie, la Pologne étant le principal partenaire commercial de la Suisse en Europe centrale. En 2025, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 6,5 milliards de francs.

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