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Défense Le premier F-35 pour la Suisse est «en cours d'assemblage»

ATS

28.5.2026 - 11:56

La livraison des F-35 en Suisse passe une nouvelle étape importante, communique jeudi armasuisse. L'assemblage principal du premier jet a débuté dans l'usine de Lockheed Martin en Géorgie (Etats-Unis).

Les premiers F-35 doivent être livrés en Suisse à partir de mi-2028 (archives).
Les premiers F-35 doivent être livrés en Suisse à partir de mi-2028 (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 11:56

28.05.2026, 11:58

La production des premiers composants destinés aux avions suisses était déjà lancée. Les phases suivantes de production et d'assemblage suivront dans les prochains mois, précise armasuisse. Plus de 2100 sous-traitants répartis dans le monde sont actifs dans la chaîne de production.

Les huit premiers F-35 seront utilisés pour la formation des pilotes helvétiques dès mi-2027 en Arkansas (Etats-Unis). La livraison en Suisse est attendue un an après. Les F-35 restants seront livrés depuis le site d'assemblage final de Cameri, en Italie.

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