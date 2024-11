Le président de l'UDC Marcel Dettling s'en prend vertement dans la presse alémanique au ministre de justice et police Beat Jans pour ses mesures sur l'immigration. M. «Jans s'en remet à l'Allemagne au lieu de faire son travail», lâche le Schwytzois.

Marcel Dettling appelle les partis de droite à une action plus déterminée au Parlement fédéral (archives). ATS

Beat «Jans a le sentiment que 25'000 demandeurs d'asile par an ne sont pas un problème. Ce sont les gens de l'extérieur qui doivent payer cette erreur d'appréciation», lance M. Dettling dans un entretien diffusé par le journal Blick.

Il avertit le conseiller fédéral socialiste que l'UDC entend à nouveau présenter clairement ses exigences la semaine prochaine. «Nous lui montrerons les problèmes auxquels les cantons et les communes sont confrontés», explique M. Dettling. «Le Conseil fédéral refuse de s'attaquer directement au problème de l'immigration».

Il y a en Suisse de l'argent pour tout et n'importe quoi, sauf pour les citoyens, affirme le conseiller national schwytzois. «Les gens en ont assez que des constructions dans toute la Suisse à cause de l'immigration». Il appelle les partis de droite à une action plus déterminée. «Nous, les bourgeois, aurions les moyens d'aller de l'avant ici au Parlement».

kafa, ats