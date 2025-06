Le président des Jeunes du Centre, Marc Rüdisüli, annonce mercredi dans la presse son retrait. «J'ai exercé cette fonction avec grand plaisir pendant quatre ans. Il est maintenant temps de passer le flambeau à une nouvelle génération», indique-t-il.

Marc Rüdisüli a repris en 2021 la présidence des Jeunes du Centre (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Interrogé mercredi dans les journaux du groupe CH Media, le Thurgovien de 27 ans dit cependant vouloir conserver sa fonction à la direction nationale du parti et son mandat de député cantonal.

«Un poste [au Conseil] national m'intéresse, mais mon énergie est désormais consacrée au Grand Conseil du canton de Thurgovie», ajoute-t-il Marc Rüdisüli a succédé en 2021 à la tête des Jeunes du Centre à Sarah Bünter, qui avait démissionné après deux ans et demi de présidence.

Outre Marc Rüdisüli, trois autres membres du comité national, dont le vice-président Maxime Moix, ne se représenteront pas non plus lors des élections de renouvellement qui auront lieu le 13 septembre 2025 à Bienne (BE), précise le parti dans un communiqué.