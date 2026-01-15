  1. Clients Privés
Résilience et innovation Le Prix Wakker 2026 va à la commune de Brigue-Glis

ATS

15.1.2026 - 10:31

Le Prix Wakker 2026 est décerné à la commune de Brigue-Glis (VS). En lui remettant ce prix, Patrimoine suisse célèbre la ville haut-valaisanne de 14'000 habitants pour sa résilience et son innovation.

Le Prix Wakker 2026 va à Brigue-Glis (VS) - Gallery
Le Prix Wakker 2026 va à Brigue-Glis (VS) - Gallery. Située dans la vallée du Rhône, au pied du col du Simplon, Brigue s'est imposée dès le Moyen Age comme un important carrefour commercial et de transport.

Située dans la vallée du Rhône, au pied du col du Simplon, Brigue s'est imposée dès le Moyen Age comme un important carrefour commercial et de transport.

Photo: ATS

Le Prix Wakker 2026 va à Brigue-Glis (VS) - Gallery. Le Château de Stockalper compte parmi les bâtiments les plus remarquables de Brigue.

Le Château de Stockalper compte parmi les bâtiments les plus remarquables de Brigue.

Photo: ATS

Le Prix Wakker 2026 va à Brigue-Glis (VS) - Gallery
Le Prix Wakker 2026 va à Brigue-Glis (VS) - Gallery. Située dans la vallée du Rhône, au pied du col du Simplon, Brigue s'est imposée dès le Moyen Age comme un important carrefour commercial et de transport.

Située dans la vallée du Rhône, au pied du col du Simplon, Brigue s'est imposée dès le Moyen Age comme un important carrefour commercial et de transport.

Photo: ATS

Le Prix Wakker 2026 va à Brigue-Glis (VS) - Gallery. Le Château de Stockalper compte parmi les bâtiments les plus remarquables de Brigue.

Le Château de Stockalper compte parmi les bâtiments les plus remarquables de Brigue.

Photo: ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 10:31

15.01.2026, 10:36

«En utilisant des bâtiments historiques de manière réfléchie, en intégrant une architecture contemporaine et en adaptant ses espaces urbains au changement climatique, cette ville alpine se révèle comme un lieu de vie résilient et innovant», indique Patrimoine suisse jeudi dans un communiqué.

Située dans la vallée du Rhône, au pied du col du Simplon, Brigue s'est imposée dès le Moyen Age comme un important carrefour commercial et de transport. La ville jouera aussi un rôle militaire clé sous Napoléon Ier.

Le Château de Stockalper, érigé au XVIIe siècle par l'entrepreneur Kaspar Stockalper, constitue l'un des bâtiments les plus marquants de la commune. Plusieurs bâtiments historiques sont aujourd'hui utilisés pour accueillir des services éducatifs et sociaux.

Brigue-Glis se démarque également par son adaptation face aux catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes en Valais. La commune s'est par exemple reconstruite après de fortes intempéries en 1993.

