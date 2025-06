Le programme d'économies du Conseil fédéral présenté mercredi va devant d'un véritable parcours du combattant. Aux traditionnelles oppositions de la gauche s'ajoutent celle les cantons, et même le désaccord des partis de droite sur certains aspects.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se reflète dans un verre d'eau lors d'une conférence de presse sur le paquet d'allègements fiscaux 27 et le budget 2026, le mercredi 25 juin 2025, au Centre de presse du Palais fédéral à Berne. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'ombre d'un référendum plane sur le projet présenté par le Conseil fédéral. Il pourrait être initié par les Vert-e-s qui ont confirmé leur volonté d'en lancer contre un plan jugé «idéologique» et nuisible pour l'avenir.

«Une fois de plus, il apparaît clairement que ces coupes ne sont pas des mesures neutres, mais un démantèlement idéologique au détriment de l'avenir», a déclaré la présidente du parti Lisa Mazzone, citée dans un communiqué. Et de dénoncer en particulier les «coupes massives» dans l'environnement.

Mais le référendum pourrait également être lancé par le PLR, chez qui la volonté du gouvernement d'imposer davantage les retraits des avoirs de prévoyance vieillesse ne passe pas. Le parti compte dans un premier pas s'engager au parlement pour faire capoter cette décision.

«Le fait que le Conseil fédéral maintienne l'impôt sur la prévoyance malgré la forte opposition de la population est un affront», juge le président du PLR Thierry Burkart.

Pas du goût des cantons

En plus d'être fortement critiqué à droite et à gauche, le programme d'économie n'est également pas du goût des cantons. La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) déplore que Conseil fédéral maintienne les économies annoncées dans la plupart des domaines et ne propose que de «menus ajustements».

Les cantons vont s'engager activement durant la phase parlementaire pour parvenir à une «solution acceptable» pour l'ensemble des cantons. Ils reconnaissent toutefois que le Conseil fédéral a renoncé à tout ou partie de certaines mesures relevant du projet «Désenchevêtrement 27».

Ils regrettent par contre que le gouvernement ne soit pas prêt à renoncer à la réduction de la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques. Ils jugent en outre inacceptable la proposition du Conseil fédéral de réduire les contributions fédérales aux hautes écoles.

Le programme d'économies essuie d'autres critiques. Economiesuisse et l'Association suisse d'assurances se rapprochent du PLR et ne veulent pas de recettes supplémentaires financées par des impôts supplémentaires sur le retrait des rentes. Le parti Vert'libéral s'inquiète des reports d'investissements essentiels dans la protection du climat et de l’environnement.

Gauche, paysans et personnel s'y opposent

A gauche, le PS s'indigne: «ce paquet de démantèlement» impacte selon lui les retraités, les victimes de violences, les personnes en formation et les personnes issues des pays du Sud. Parallèlement à ce programme d'économies qui «repose sur des hypothèses erronées», le Conseil fédéral «gaspille des milliards pour l’armée et continue de favoriser les grandes entreprises et les riches par des allégements fiscaux».

Hors de sérail politique, le programme d'économie parvient à mettre d'accord l'Union suisse des paysans et la Communauté d'intérêts (CI) du personnel de la Confédération. Il laisse «un goût amer» dans la bouche des agriculteurs, qui estiment «devoir passer à la caisse plus souvent que de raison». Le personnel annonce qu'il réagira par des actions concrètes «face à ces mesures d'économie absurdes et antisociales».