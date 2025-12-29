  1. Clients Privés
Valais Le projet d'un futur centre culturel se dévoile à Verbier

ATS

29.12.2025 - 11:34

Le projet d'un futur centre culturel à Verbier (VS) a été présenté publiquement dimanche dans la station du Val de Bagnes. Financée par des privés, cette infrastructure qui sera construite sur un terrain de la commune comprendra notamment une salle de concert de près de 800 places.

Un nouveau Centre culturel pourrait voir le jour à Verbier (VS).
Un nouveau Centre culturel pourrait voir le jour à Verbier (VS).
ATS

Keystone-SDA

29.12.2025, 11:34

29.12.2025, 11:44

L'investissement s'élève à près de 90 millions de francs, a confirmé à Keystone-ATS Alessandra Cossu, responsable de presse pour le Centre culturel de Verbier. Elle revenait sur une information parue lundi dans le Nouvelliste. Le futur centre pourrait être opérationnel dès l'été 2031 avec une concert inaugural le 31 décembre 2031.

Le début des travaux est prévu pour 2028-2029. Mais la procédure est encore longue. Il faudra notamment modifier le plan de zones et accorder un droit de superficie à la Fondation qui chapeaute ce projet. A noter, qu'en parallèle, la commune veut construire un hôtel sur le même terrain. Ce site était initialement destiné à l'hôtellerie, a précisé Mme Cossu.

Proche-Orient. Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Proche-OrientDes citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Le projet de Centre culturel se veut «ouvert pour les habitants de Val de Bagnes, tout en attirant un public international passionné par cette nouvelle destination artistique». Selon le site internet de présentation, «il proposera toute l’année une programmation de grande qualité, attentive à toutes les formes d’expression, ouverte aux artistes comme aux publics, dans toute leur diversité».

Le projet a été confié à l'architecte japonais Kengo Kuma qui mise sur le bois pour cette nouvelle construction. Selon les images de synthèse, le bâtiment présente une forme d'ailes.

