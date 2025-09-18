  1. Clients Privés
Finances publiques Le projet de budget 2026 de Genève plonge dans le rouge vif

ATS

18.9.2025 - 10:01

Présenté jeudi par le Conseil d'Etat, le projet de budget 2026 de l'Etat de Genève s'inscrit en rouge vif, avec un déficit de 409,4 millions de francs. Parmi les mesures avancées pour limiter la hausse des charges: la suspension de l'annuité pour les fonctionnaires.

Le projet de budget 2026 de l'Etat de Genève, présenté jeudi par le Conseil d'Etat à l'Hotel-de-Ville, affiche un déficit de 409,4 millions de francs.
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 10:01

18.09.2025, 10:16

«Ce déficit s'explique par une croissance des charges totales (+349,2 millions) nettement plus rapide que celle des revenus (+195,6 millions)», indique le gouvernement. Cet écart déjà perceptible depuis plusieurs années s'accentue de manière significative, ajoute le Conseil d'Etat.

En plus du gel de l'annuité pour la fonction publique, le Conseil d'Etat veut que les communes passent à la caisse en participant au coût de la péréquation intercantonale. Ces deux mesures permettent de réduire la hausse des charges de 177,7 millions (60,2 millions pour l'annuité et 108,6 millions pour les communes).

Etant donné cette situation financière tendue, le Conseil d'Etat va aussi présenter des mesures supplémentaires. Il promet un plan d'économies pour le printemps prochain.

