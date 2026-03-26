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Energie renouvelable Le projet de géothermie à Vinzel est définitivement abandonné

ATS

26.3.2026 - 11:56

Le projet de géothermie à Vinzel (VD) est définitivement abandonné. Le puits va être condamné et le terrain remis en état. Mais de nouveaux forages de prospection sont envisagés sur la Côte, une région qui présente un «potentiel avéré».

Le puits de Vinzel va être condamné et le terrain sera remis en état (illustration).
Le puits de Vinzel va être condamné et le terrain sera remis en état (illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.03.2026, 11:56

La société EnergeÔ a annoncé jeudi «l'abandon permanent» du forage géothermique de Vinzel. Pour des raisons économiques, l'eau chaude ne sera pas utilisée, malgré différents efforts de valorisation discutés avec les parties prenantes, explique un communiqué.

Pour rappel, le forage avait révélé un «débit impressionnant» mais l'eau n'était pas assez chaude (33 degrés au lieu des 80 attendus). Diverses solutions ont été étudiées pour pouvoir quand même utiliser cette source de chaleur, mais aucune solution de financement n'a pu être trouvée.

Trop cher

Le forage de Vinzel est entré en concurrence directe avec le data center de Gland, qui produit de la chaleur similaire et se situe dans la zone des preneurs de chaleur (le forage est à 2,5 km). Il aurait en outre fallu forer un deuxième puits et construire une nouvelle conduite, une option jugée «non rentable».

D'autres solutions de valorisation ont été envisagées, puis abandonnées car les investissements étaient disproportionnés. EnergeÔ regrette l'échec du forage mais salue «les compétences et le savoir-faire» acquis lors de cette expérience, qui s'est déroulée sans incident.

Nouveaux forages exploratoires

Et pas question de tirer un trait sur la géothermie dans la région: les campagnes de prospection géophysiques 3D menées entre 2024 et 2025 dans diverses zones de la Côte commencent à livrer des résultats prometteurs, souligne le communiqué. Le secteur de Nyon apparaît comme «particulièrement intéressant», avec un important réseau souterrain de failles sous la ville.

Les résultats des campagnes menées dans les régions d'Aubonne, Etoy et Morges sont encore en cours d'affinage. Des «éléments préliminaires» indiquent que le potentiel semble bien présent. EnergeÔ entend déposer un dossier de candidature pour réaliser de nouveaux forages de prospection sur les secteurs identifiés.

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