Le projet de STEP unique pour le traitement des eaux usées de la Riviera vaudoise et du Haut-Lac a franchi une nouvelle étape. En fin de semaine dernière, le Conseil intercommunal du SIGE (Service intercommunal de gestion) a adopté le préavis regroupant la demande de crédit d'études et celui de réalisation, pour un coût global estimé à quelque 500 millions de francs.

La mise en service progressive de la nouvelle STEP est attendue à l'horizon 2034-2035 (Image prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Le projet a été voté à une «confortable majorité» de 35 sur 48 délégués présents, annonce lundi le SIGE dans un communiqué. Cette décision permet de commencer la préparation de la mise à l'enquête, qui est prévue au deuxième semestre 2027. Une mise en service progressive est attendue à l'horizon 2034-2035.

La nécessité d'une nouvelle STEP sur un site unique a été «largement partagée» par les membres du Conseil. Les infrastructures actuelles arrivant à saturation, un regroupement régional s'est imposé comme «la solution la plus cohérente et durable», précise le communiqué.

Le dimensionnement de l'installation a fait débat. Mais les auditions successives ont permis d'expliciter en détail que l'infrastructure était adaptée à l'évolution démographique, selon le communiqué. Le coût global du projet, estimé à 500 millions, inclut la construction de la nouvelle STEP entièrement couverte, la dépollution du site et la transformation des installations existantes. L'investissement sera amorti sur 35 ans.

Le site unique de Noville a été retenu pour son accessibilité, son potentiel d'évolution et sa proximité du lac. Cette centralisation permettra d'optimiser les coûts d'exploitation tout en répondant aux normes environnementales. Les STEP actuelles à Vevey, Clarens et Villeneuve seront transformées en stations de pompage reliées à la nouvelle installation par des conduites lacustres.