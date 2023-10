Dans le canton du Jura, le Centre et le Parti socialiste (PS) vont tenter de conserver chacun son siège au Conseil des Etats et au Conseil national. Mais l'alliance entre le PLR et l'UDC pourrait bouleverser l'actuelle députation jurassienne sous la Coupole fédérale.

Des affiches invitant a voter pour les candidats jurassiens aux elections federales lors la campagne pour les elections federales ce mardi 26 septembre 2023 a Delemont. (KEYSTONE/Laurent Merlet) KEYSTONE

La lutte sera particulièrement serrée pour le Conseil des Etats avec la candidature de poids lourds de la politique cantonale: le PS se lance dans la course avec la sortante Mathilde Crevoisier Crelier et la ministre de l'intérieur Nathalie Barthoulot. Au Centre, le sortant Charles Juillard tentera de conserver son siège.

Souhaitant briser cette représentation, PLR et UDC présentent une liste commune avec le ministre Jacques Gerber et l'ancien député et ancien président de l'UDC Jura Thomas Stettler. Depuis 1995, les élections fédérales débouchent dans le Jura sur un partage des sièges entre le PS et le PDC, devenu Le Centre.

Course pour le National

Dans la course au Conseil national, les deux places attribuées au canton du Jura seront aussi chères. Le PS a reconduit la même liste qu'en 2019, avec le sortant Pierre-Alain Fridez, qui a obtenu une dérogation pour un quatrième mandat, et le député Loïc Dobler. Les socialistes et les Vert-e-s ont apparenté leurs quatre listes.

Second représentant jurassien au Conseil national, l'élu du Centre Jean-Paul Gschwind ne se représente pas. Pour lui succéder, le parti lance trois listes. Pour le PS et Le Centre, le danger vient de l'apparentement des listes entre UDC et PLR. La dernière alliance avait débouché sur l'élection de l'UDC Dominique Baettig en 2007.

hs, ats