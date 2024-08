Jürg Grossen lors de l'assemblée des délégués ce printemps à Bienne (archives). ATS

Le président des Vert'libéraux (PVL) ne veut pas que son parti se fasse absorber par les autres. Jürg Grossen considère qu'une fusion avec le Centre ou le PLR serait uniquement favorable à l'autre parti.

Le PVL a tenu samedi son assemblée des délégués sous une forme virtuelle. M. Grossen est revenu sur des articles selon lesquels le Centre consulterait ses membres sur l'idée d'une fusion avec les PVL ou que les PVL devraient s'allier avec le PLR. «Les autres partis doivent résoudre leurs problèmes seuls», juge le président. Une fusion serait attrayante pour eux, «alors que nous n'aurions rien à y gagner».

Le conseiller national bernois a relevé que les Vert'libéraux souffleraient leur 20e bougie en octobre à Zurich. A ses yeux, le PVL est la formation politique la plus à même de séduire les jeunes de 20 ans. Car les Vert'libéraux sont les plus progressistes, ceux qui sont reconnus par tous comme étant les plus aptes à affronter l'avenir.

sr, ats