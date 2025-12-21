Il y a dix ans : le quadruple meurtre qui a ébranlé la Suisse

Le 21 décembre marquera les dix ans de l’atrocité commise par Thomas N., connu comme le quadruple meurtrier de Rupperswil. blue News retrace, étape par étape, son parcours, le crime et l’après.

Thomas N. a commis l'un des crimes violents les plus cruels que la Suisse ait jamais connus. KEYSTONE

Samuel Walder / trad. Samuel Walder

Attention: le texte qui suit évoque des actes pénalement répréhensibles, des violences envers des enfants ainsi que des violences sexuelles.

1983 - 2013 : qui est cet homme ?

Né en 1983, Thomas N. donne, de prime abord, l’image de l’enfant modèle: poli, intelligent, bien intégré. Son père, strict et obsédé par la performance, fait figure de référence. À l’inverse, son frère aîné est très tôt perçu comme le mouton noir de la famille. Pour Thomas N., le message est clair: échouer, c’est sortir du rang. Il apprend donc à dissimuler ses faiblesses, dès les premières années d’école, quand d’autres lisent déjà mieux que lui.

Très tôt, le football devient sa passion. Mais aussi un terrain d’angoisse, car Thomas N. est attiré par d’autres garçons. À 13 ans, il quitte le club, redoutant que ses sentiments ne se voient. Plus tard, lorsque sa mère lui demande s’il est gay, il nie. À la place, il imite ses camarades, se trouve une petite amie, fait semblant. En apparence, tout fonctionne. À l’intérieur, pourtant, il s’enferme de plus en plus dans l’isolement.

Ces informations sur l'enfance et l'adolescence de l'auteur ressortent de l'acte d'accusation de 2017 et d'une expertise psychologique dont le Blick a rendu compte.

Thomas N. passe beaucoup de temps au Starbucks d'Aarau. Plus tard, c'est précisément là qu'il est arrêté. Google Maps

Après l’école, les échecs se succèdent. À l’armée, il simule des douleurs dorsales. Puis, rate son admission en médecine. Plusieurs cursus sont ensuite abandonnés. Mais, à ses parents, il raconte des réussites qui n’ont jamais existé.

À la mort de son père, en 2011, Thomas N. laisse transparaître des émotions — l’un des rares moments où il en montre, selon une expertise. Il prend alors soin de sa mère, tout en poursuivant ses mensonges. Elle est persuadée que son fils prépare un doctorat. Seule sa belle-sœur commence à douter. Elle le remarque souvent installé au café, relève ses réponses évasives et finit par ne plus le laisser seul avec ses enfants.

2013 et 2014 : la façade pourrait s'effriter

Thomas N. vit chez sa mère, à Rupperswil. Peu à peu, la peur grandit : celle de voir ses mensonges mis au jour. En janvier ou février 2013, selon l’acte d’accusation de 2017, il décide d’agir. Sur son ordinateur, il fabrique de toutes pièces un document attestant qu’il est titulaire d’un «Bachelor of Science». Il imite les signatures de professeurs et de directeurs d’établissement. Une preuve falsifiée, destinée à maintenir l’illusion.

En 2014, Thomas N. crée un deuxième document similaire. Il y appose le logo de l’université qu’il prétend avoir fréquentée et reproduit une nouvelle fois les signatures de professeurs. Il présente ces documents à sa mère pour la convaincre qu’il a terminé ses études, dans le but — selon l’acte d’accusation — qu’elle continue à financer son entretien.

De temps en temps, N. travaille comme entraîneur de football pour les juniors. zvg

Printemps 2015 : l'idée de passer à l'acte

Jusqu’alors, Thomas N. n’a jamais exercé d’emploi. Au printemps 2015, une idée glaçante s’impose à lui: se procurer de l’argent autrement. En le soutirant à d’autres et en les tuant ensuite, selon l’acte d’accusation.

Il fait ses calculs: 30 000 francs devraient lui suffire jusqu’à l’été 2016. Thomas N. rumine ses idées jusqu’à ce qu’un plan concret prenne forme à l’été 2015, déterminant la manière dont il entend agir.

C'est à peu près à la même époque que N. découvre sa future victime. Il s'agit du fils cadet de la famille Schauer, âgé de 13 ans à l'époque. N. se prend d'affection pour lui. Il a l'idée de mettre son plan à exécution dans la famille Schauer. Il commence à observer le garçon, presque à le suivre. Il le croise régulièrement, apparemment par hasard, mais ne l'aborde jamais. Dans l'acte d'accusation, il est dit que N. ressentait à chaque rencontre un "kick", un sentiment de bonheur.

De l'été à l'automne 2015 : les préparatifs

Entre l'été et l'automne 2015, N. achète divers ustensiles dont il a besoin pour son projet. KEYSTONE

Pour lui, une chose est désormais claire : il faut planifier, se préparer, passer à l’acte. À différents moments, N. se procure le matériel nécessaire : des colliers de serrage noirs, du ruban adhésif renforcé, six flacons d’huile pour torche factice, un long couteau de cuisine ainsi que des sex-toys.

N. range ces objets dans un sac à dos. Dès novembre 2015, il passe à une dizaine de reprises devant la maison de la famille, sac sur l’épaule. Dans un premier temps, il envisage d’enlever le fils cadet. Puis il change de plan et décide finalement de pénétrer dans la maison.

Lundi 21 décembre 2015 : le jour du crime

Après le crime, un vaste périmètre de sécurité est mis en place. Les enquêteurs commencent à recueillir des preuves. KEYSTONE

05:30 heures

Thomas N. se promène avec ses deux chiens. Sa décision est prise : aujourd’hui, il veut passer à l’acte. Mais en passant devant la maison des Schauers, il remarque une voiture garée devant et choisit de reporter son plan. De retour chez lui, il revient sur sa décision et décide finalement de passer à l’acte ce même jour.

07h30 à 8h00

Le sac à dos sur l’épaule, il repart. Entre 7h30 et 8h00, N. sonne à la porte de la famille Schauer. La mère, Carla Schauer, ouvre. Il se présente comme membre du service psychologique de l’école et prétend devoir parler au fils cadet, car une camarade aurait été harcelée jusqu’au suicide. Pour étayer son mensonge, il montre à Carla Schauer une fausse lettre.

La famille Schauer habitait dans cette rue. KEYSTONE

Elle le laisse entrer. Une conversation d’une vingtaine de minutes s’engage entre Thomas N. et la mère. Puis Carla Schauer va chercher le fils cadet et se rend dans la salle de bain pour se coiffer.

N. engage la conversation avec le fils cadet, puis sort son couteau et le place sous sa gorge. Il l’attache avec les colliers de serrage et monte avec lui au premier étage, chez sa mère. N. cherche à savoir où se trouve le fils aîné, qui se trouve à l’étage supérieur avec sa petite amie.

N. attache le fils aîné et sa petite amie. Il exige ensuite de l’argent de Carla Schauer : elle doit se rendre à un distributeur et retirer le maximum de liquide possible. La mère obéit et retire environ 10 000 francs en espèces.

Vers 09.30 heures

N. conduit le garçon ligoté au premier étage. Le jeune de 13 ans doit s'agenouiller devant l'agresseur. N. prend des photos de lui. 30 minutes plus tard environ, Carla Schauer revient. Il la ligote également. L'agresseur emmène à nouveau le garçon au premier étage et se livre à des actes sexuels sur lui. Il enregistre cette scène avec son téléphone portable et en fait des photos. Il quitte ensuite le garçon et se rend à nouveau chez la mère pour s'assurer qu'elle est toujours attachée.

Vers 11:00 heures

N. se rend au dernier étage où se trouvent le frère aîné et sa petite amie. Il les tue tous les deux avec un couteau. Immédiatement après, il tue également Carla Schauer et, enfin, le fils cadet.

Il sort l’huile de torche de son sac à dos et en asperge la maison de haut en bas, vidant au total six bouteilles. Il met ensuite le feu et quitte les lieux. À 11h19, les pompiers et la police sont alertés.

Après les travaux d'extinction, les pompiers peuvent constater que quatre personnes décédées se trouvaient dans la maison. KEYSTONE

N. rentre chez lui pour voir sa mère, prend une douche puis fait une promenade. Le soir, il retrouve des collègues à Zurich: ils dînent ensemble et se rendent au casino. N. paie la soirée avec l’argent de la famille Schauer. Par la suite, sa vie reprend son cours comme si de rien n’était, selon l’acte d’accusation.

Décembre 2015 à mai 2016 : la grande recherche

Pour la police, c'est une course contre la montre qui commence. L'affaire a secoué toute la Suisse en un rien de temps et s'est transformée en l'un des meurtres les plus retentissants de ces dernières années.

La police mobilise des chiens renifleurs, interroge des témoins, analyse les traces laissées sur Internet et met en place une commission spéciale de 40 personnes. Malgré ces efforts massifs, y compris financiers, aucune piste concrète n’émerge pendant longtemps. Même une récompense de 100 000 francs pour un tuyau décisif ne change rien.

Pendant ce temps, six jours après le crime, Thomas N. commence déjà à envisager un acte similaire. Il planifie, effectue des repérages et se prépare méthodiquement.

La police cantonale met immédiatement en place une vaste opération de recherche. Sur la photo, on voit des policiers cantonaux en train de discuter avec la population de Rupperswil (AG). KEYSTONE

En mai 2016, la police réussit alors une percée inattendue. Non pas grâce à la collecte classique de traces, mais grâce à des méthodes d'investigation numériques.

Selon le Blick, c’est une indication fournie par Google qui oriente les enquêteurs. Le géant américain de l’Internet peut indiquer, à partir de quelles adresses IP des informations sur la famille de la victime ont été recherchées — et ce, avant le crime. Ces données sont ensuite croisées avec les résultats d’une analyse des antennes, permettant de vérifier quels téléphones portables se trouvaient à proximité au moment des faits.

Le 8 janvier 2016 aura lieu le service commémoratif pour les victimes du quadruple meurtre. KEYSTONE

La combinaison de ces deux ensembles de données permet aux enquêteurs de restreindre le cercle des suspects. Une analyse ADN apporte finalement la confirmation: Thomas N. est identifié comme l’auteur présumé du crime. Il peut être arrêté. Environ cinq mois après les faits, des agents en civil interviennent dans un Starbucks à Aarau : Thomas N. est appréhendé et placé en détention provisoire.

Du 13 au 16 mars 2018 : le procès

En raison de l’ampleur de l’intérêt médiatique et des mesures de sécurité exceptionnelles, le procès ne se tient pas au tribunal de district de Lenzbourg, mais dans un bâtiment de la police à Schafisheim, dans le canton d’Argovie.

La procureure Barabara Loppacher répond aux questions devant la Cour suprême d'Argovie à Aarau. Elle demande un verdict de culpabilité. KEYSTONE

Dans la salle d’audience, Thomas N. reste calme, évite le regard des proches des victimes, baisse souvent la tête et paraît impassible. Après plusieurs jours de procès, le verdict tombe : le tribunal le déclare coupable, entre autres, de plusieurs meurtres, de prise d’otages, d’actes sexuels sur un enfant et d’extorsion. Il est condamné à la réclusion à perpétuité.

Mars 2018 à décembre 2025 : prison

Thomas N. est incarcéré à la prison de Pöschwies, à Zurich. Selon les rapports, l’Argovien y adopte un comportement exemplaire: il ne se fait pas remarquer et s’adapte bien à la vie carcérale. Il semble reprendre, en apparence, sa vie d’avant le crime, se montrant sous son meilleur jour et affichant un sourire malgré ses faiblesses.

Décembre 2025 : peut-il à nouveau être libéré ?

N. reste incarcéré — du moins pour le moment. En Suisse, les condamnés ne peuvent pas demander une libération avant 15 ans. Thomas N. est en prison depuis mai 2015. Pour espérer être libéré, il devra suivre une thérapie afin de démontrer qu’il ne représente plus un danger pour la société et déposer une demande d’amendabilité.

C’est ce que N. a fait. Fin 2025, le quadruple meurtrier refait parler de lui en déposant une demande de libération, obtenant ce que les médias qualifient de «petit succès juridique». Le tribunal administratif argovien conclut que les autorités n’ont pas suffisamment vérifié si le criminel était réellement amendable et, le cas échéant, quelles mesures concrètes seraient nécessaires. La question doit désormais faire l’objet d’un nouvel examen approfondi.

Thomas N. veut être remis en liberté. En 2025, il demande l'examen de l'amendabilité. KEYSTONE

Le ministère public argovien a fait appel de la décision auprès du Tribunal fédéral, portant l’affaire à l’instance supérieure. En attendant, le condamné reste en détention. Cette étape, apparemment mineure, suscite néanmoins l’inquiétude de l’opinion publique. Des voix critiques mettent en garde contre le risque que la promesse d’une thérapie soit interprétée comme un «ticket d’entrée dans la réinsertion sociale».

Les psychiatres médico-légaux tirent la sonnette d’alarme : les grands criminels comme Thomas N. font aujourd’hui l’objet d’une surveillance étroite. Toute décision d’assouplissement ou de libération éventuelle est examinée avec la plus grande attention.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.