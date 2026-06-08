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Chiffres de l'OFS Le quartier de résidence a une incidence sur la réussite scolaire

ATS

8.6.2026 - 10:44

Le code postal influence la réussite scolaire: de nouveaux chiffres de l'Office fédéral de la statistique montrent que dans les grandes villes, les taux d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires sont souvent inférieurs à la moyenne nationale.

À l'échelle nationale, plus de neuf jeunes sur dix (91,7%) obtiennent un diplôme du degré secondaire II, soit un apprentissage ou une maturité, avant l'âge de 25 ans (image d'illustration).
À l'échelle nationale, plus de neuf jeunes sur dix (91,7%) obtiennent un diplôme du degré secondaire II, soit un apprentissage ou une maturité, avant l'âge de 25 ans (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:44

08.06.2026, 11:10

À l'échelle nationale, plus de neuf jeunes sur dix (91,7%) obtiennent un diplôme du degré secondaire II, soit un apprentissage ou une maturité, avant l'âge de 25 ans, selon un communiqué de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié lundi. Mais dans les grandes communes urbaines, les taux sont plus bas: à Zurich et à Lugano, le taux s'élève à 88%, à Berne à 90%, à Bâle à 86%, à Lausanne à 84% et à Genève à 82%.

L'OFS attribue ces taux plus faibles dans les communes urbaines à des structures sociales complexes, une proportion plus élevée d'élèves allophones ainsi qu'à un plus grand nombre de ménages à faibles revenus ou à l'aide sociale.

Des différences marquées apparaissent également au sein même des villes. Dans le quartier de Langstrasse à Zurich, le taux de réussite est de 80%, alors qu'il atteint 96% à Fluntern. On observe des tendances similaires dans d’autres villes: à Bâle, l’écart va de 80% dans le quartier de Matthäus à 92% à Bachletten.

Un écart important pour la maturité

On observe également de grandes disparités géographiques en matière de maturité. La moyenne suisse s’établit à 41,9%. En Suisse latine, les taux de maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée atteignent souvent des valeurs avoisinant les 50%. En Suisse alémanique, la proportion était généralement plus faible, mais varie davantage au sein des cantons.

Au niveau des quartiers également, les différences sont considérables. Dans la ville de Berne, 68% des jeunes ont obtenu une maturité dans les quartiers de Länggasse, Muesmatt, Stadtbach et Neufeld. Dans le quartier voisin de Bethlehem, ce chiffre n’était que de 24%.

L'analyse de l'OFS se fonde sur les données relatives aux jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans entre 2010 et 2014.

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