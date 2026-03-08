Le «non» qui se profile à l'initiative visant à abaisser la redevance à 200 francs «n'est pas un blanc-seing à l'audiovisuel public», a estimé dimanche le conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) sur les ondes de la RTS. Il constitue en revanche un signe clair de l'attachement de la population à un tel service.

Baptiste Hurni s’exprimait sur le plateau de la RTS (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«On aura voté deux fois sur ce sujet en quelques années. Si deux fois de suite, la population dit non, je crois que ça voudra dire cette fois-ci, pour de nombreuses années, que la population suisse est attachée à un audiovisuel public fort», a détaillé le Neuchâtelois.