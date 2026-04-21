Le remboursement des droits de douane américains ? Une épreuve de patience...

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

TRIBUNAL FÉDÉRAL : Le Tribunal fédéral va se prononcer sur la validité du scrutin sur l'e-id mardi lors d'une délibération publique. En cause, le rôle de Swisscom lors de la campagne précédant la votation, plaident les recourants qui demandent l'annulation du scrutin. Pas moins de six recours ont été déposés au Tribunal fédéral, contestant le scrutin qui s'était tenu le 28 septembre dernier. Le projet d'e-id (carte d'identié numérique) avait été accepté du bout des lèvres à 50.39%.

CRIMINALITE : Le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) Beat Jans rencontre ce mardi à Zurich les représentants de la plateforme suisse contre la traite des êtres humains – Plateforme Traite. Leurs échanges doivent porter sur les défis liés à la lutte contre cette traite et à la protection des victimes. Les cinq organisations membres de la plateforme s'engagent pour améliorer la coordination entre actions cantonales et politiques fédérales. Selon les dernières statistiques disponibles, 201 nouvelles victimes de la traite des êtres humains ont été identifiées en Suisse en 2024.

ECONOMIE : Le 19e salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques s'ouvre mardi à Moutier (JU). Plus de 450 exposants issus notamment du médical ou de l'aéronautique sont présents au Forum de l'Arc pour dévoiler leurs nouveautés. Ce sont plus de 15'000 visiteurs qui sont attendus par les organisateurs jusqu'à vendredi à ce salon qui met en vitrine le savoir-faire industriel de l'Arc jurassien. La conseillère fédérale Elisabteh Baume-Schneider sera présente lors de l'inauguration officielle.

FOOTBALL : Le FC Sion et son président Christian Constantin convoquent les médias mardi au stade de Tourbillon pour présenter la situation du club et ses perspectives de développement. Le club abordera notamment ses orientations au plan sportif et structurel. L'avenir de l'entraîneur Didier Tholot, dont le contrat se termine à la fin de la saison, devrait également être fixé lors de cette conférence de presse. Le FC Sion est en train de réussir une belle saison, dans la stabilité. L'équipe pointe au 5e rang en Super League et est en course pour une qualification en Coupe d'Europe.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 avril, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation. Instaurée par les Nations Unies, elle a pour but de sensibiliser au rôle essentiel de ces deux concepts dans tous les aspects du développement humain, écrit l'ONU. En effet, au-delà de l'expression artistique, elles sont reconnues comme des moteurs essentiels de la croissance économique et du développement social et durable. L'objectif est donc de rappeler que l'innovation et l'entrepreneuriat sont indispensables pour apporter des solutions aux défis mondiaux actuels, comme l'éradication de la pauvreté. Toutes les informations sur le site de l’ONU: https://www.un.org/fr/observances/creativity-and-innovation-day

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : Le remboursement des droits de douane américains perçus indûment risque de devenir une épreuve de patience pour les entreprises concernées, selon le Blick. «Je ne croirai aux remboursements que lorsque l’argent sera effectivement sur les comptes des entreprises suisses», a déclaré au journal Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de l’association sectorielle Swissmem. L’intérêt pour ces remboursements est important parmi les membres de l’organisation. Une autre option est d’engager une action en justice. La filiale suisse du cabinet d’avocats américain Quinn Emanuel regroupe ainsi les demandes juridiques d’entreprises suisses, avec pour objectif une action collective réunissant le plus grand nombre possible de sociétés.

VAUD : Le directeur de la taxation de l’Administration cantonale des impôts quittera ses fonctions cet été et ne sera pas prolongé au-delà de l’âge de la retraite, malgré sa demande, rapporte Le Temps. La nouvelle directrice générale de la fiscalité, Metihe Mehmeti, exclut en effet toute prolongation des collaborateurs atteignant l’âge de la retraite. Personnage central du dossier, le directeur supervisait le bouclier fiscal appliqué illégalement entre 2009 et 2021. Selon les informations du journal, l'homme n’a pas encore été entendu par le Ministère public, qui poursuit son enquête pénale. Par ailleurs, le responsable de la communication du Ministère public a affirmé au titre que «le procureur général est dans l’attente d’une série de documents qu’il a requis et qu’il considère comme utiles à l’instruction.» Une information qui contredit le Conseil d’Etat qui avait précédemment affirmé que tous les documents existants avaient déjà été produits dans le cadre du rapport Paychère.

SKI NORDIQUE : Le quadruple champion olympique de saut à skis, Simon Ammann, ne mettra pas un terme à sa carrière. «Je vais planifier la nouvelle saison avec lui», déclare son entraîneur en chef Bine Norcic, au Blick. Le sauteur de 44 ans a encore montré de bons sauts la saison dernière, déjà sa 29e saison en Coupe du monde. Simon Ammann a certes manqué une huitième participation aux Jeux olympiques, mais il est remonté du cadre B au cadre A. Bine Norcic estime que le Toggenbourgeois pourrait encore progresser durant l’été. La préparation de sa 30e saison en Coupe du monde débutera en mai. Simon Ammann ne souhaite pour l’instant pas s’exprimer sur son avenir.

TRANSPORT AERIEN : Les réserves de kérosène de la Suisse sont plus faibles qu’on ne le pensait jusqu’à présent, selon la Basler Zeitung et le Tages-Anzeiger. Le stock obligatoire de carburant aviation s’élève actuellement à 0,4 million de mètres cubes. Selon l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), cela permet de couvrir les besoins pendant 72 jours. L’approvisionnement de la Suisse en l’ensemble des produits pétroliers est actuellement garanti, a indiqué un porte-parole de l’OFAE aux journaux. Le fait que l’objectif de 90 jours ne soit pas atteint s’explique par la baisse de la demande en kérosène durant la pandémie de Covid-19. La reconstitution des stocks s’effectue en principe avec un certain décalage, a encore précisé le porte-parole.

CRIMINALITE : Des utilisateurs suisses ont publié sur Telegram au moins 72 deepfakes sexualisés de femmes suisses depuis juillet 2024. Le phénomène a principalement touché de célèbres influenceuses, rapportent les journaux de Tamedia. Le nombre réel de deepfakes est vraisemblablement bien plus élevé. Ces deepfakes mettent en scène les femmes nues ou dans des vidéos pornographiques. Le tout a été accompagné de centaines d’insultes et de publications à caractère sexuel, rédigées le plus souvent en suisse allemand. Parmi les 14 femmes identifiées par la rédaction figurent 11 des influenceuses les plus connues de Suisse, ainsi que les jeunes sœurs de deux influenceuses et une mère. Huit influenceuses ont porté plainte, selon Tamedia. Contactés, les utilisateurs de Telegram n’ont pas répondu au groupe de médias. Telegram a bloqué les canaux deux jours après qu'une demande a été effectuée.

JUSTICE : L'entraîneur Julien Lyon a été disculpé par le Tribunal du district de Sierre dans l’affaire de dopage liée à la victoire annulée de son athlète Joyline Chepngeno à Sierre-Zinal 2025, rapportent Le Nouvelliste, 24 heures, la Tribune de Genève et Le Temps. Contrôlée positive après la course, la Kényane avait été disqualifiée puis suspendue deux ans par l’Athletics Integrity Unit. Dans la foulée, l’Association Sierre-Zinal avait suspendu Julien Lyon de toute implication dans l’épreuve et interdit à ses coureurs de participer sous le nom de «Milimani Runners». S’estimant diffamé, l’entraîneur avait saisi la justice en septembre dernier. Le tribunal avait ordonné en urgence la suppression des passages le visant. La décision a été confirmée le 16 avril. Selon les juges, le communiqué portait atteinte aux droits de la personnalité du coach. Son avocat a annoncé qu'une demande d’indemnisation pour préjudices moral et économique a été déposée. L'Association Sierre-Zinal a, selon le Nouvelliste, dit réserver pour l'heure sa décision quant aux suites à donner à cette affaire.

VEHICULES D'INTERVENTION : Les ambulances électriques ont échoué aux tests menés par la ville de Zurich, selon les titres CH Media. L’organisation de secours Schutz & Rettung Zurich (SRZ) testait depuis 2023 deux ambulances électriques. L’un des véhicules a effectué des redémarrages incontrôlés, empêchant les équipes d’intervention de partir en mission, selon un document de la ville cité par les journaux. Le second a rencontré des conflits de charge entre la batterie du véhicule et les consommateurs d’électricité, notamment les appareils médicaux. SRZ ne prévoit aucun achat d’ambulances électriques au cours des deux prochaines années, a indiqué un porte-parole. À plus long terme, un tiers des ambulances à remplacer devrait toutefois être électrique, selon CH Media.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : Décès du pape François à l'âge de 88 ans. L'Argentin Jorge Bergoglio avait été élu à la tête de l'Eglise catholique en 2013.

- Il y a un an (2025) : Décès de l'écrivain alémanique Peter von Matt ("Sang d'encre. Voyage dans la Suisse littéraire et politique», «La poste du Gothard ou les états d’âme d’une nation").

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du chanteur et guitariste américain Prince d'une overdose de fentanyl.

- Il y a 80 ans (1946) : Décès de l'économiste et essayiste britannique John Maynard Keynes, fondateur de la macroéconomie keynésienne. Il est considéré comme un des théoriciens les plus importants de l'économie du XXe siècle.

- Il y a 85 ans (1941) : Naissance de la conseillère nationale vaudoise Christiane Langenberger, première femme à présider le PLR, de janvier 2003 à avril 2004. Elle est décédée en 2015.

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance de la reine Elizabeth II d'Angleterre.

Le dicton du jour

«Tel temps à la Saint-Anselme, Tel temps pendant une semaine»