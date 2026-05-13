La perspective d'un système américain Patriot sur sol helvétique devient de plus en plus lointaine. La Suisse table désormais sur un retard de livraison de cinq à sept ans, contre les quatre à cinq ans annoncés par Washington. Cela coûtera aussi bien plus cher, mais Berne est maintenue dans le flou sur les montants exacts.

Le système Patriot coûtera plus cher que prévu, mais le Conseil fédéral n'a accès à aucun chiffre précis (image d'illustration). ATS

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«En février 2025, les Etats-Unis ont estimé que la livraison serait reportée de quatre à cinq ans, écrit le gouvernement dans un communiqué mercredi. Dans l'intervalle, la Suisse a indiqué qu’en raison de la guerre au Proche et Moyen-Orient, il faudrait compter sur un retard de cinq à sept ans et sur une augmentation des coûts.»

Les Etats-Unis ont présenté à la Suisse des options. Le Département fédéral de la défense doit encore les examiner. Mais une chose est sûre: les solutions proposées entraîneront toutes «des retards de livraison et des coûts supplémentaires considérables».

Washington ne donne toutefois aucun chiffre concret. La Suisse continue donc de bloquer les paiements du système tant qu'elle n'aura pas obtenu d'informations précises, écrit le Conseil fédéral.

La Suisse lorgne ailleurs

Plus aucun versement n'a été effectué depuis l'automne dernier. Mais les Etats-Unis contournent ce gel en transférant les paiements suisses destinés aux F-35A vers le compte dédié au Patriot.

La livraison de ces avions de combat est un autre dossier brûlant. Ils tardent à arriver et coûtent plus cher que prévu. La Confédération a dû revoir la voilure. Ce sont finalement 30 jets, plutôt que 36, qui devront être livrés.

Faute de solutions réelles sur le Patriot, Berne examine d'autres solutions en parallèle. Des demandes d'informations ont été envoyées à cinq autres fournisseurs en Allemagne, en France, en Israël et en Corée du Sud.

L'Office fédéral de l'armement attend des réponses d'ici la fin du mois. Le Conseil fédéral pourra décider de la suite à donner cet été a priori, indique-t-il. Le ministre de la Défense Martin Pfister avait indiqué le mois dernier qu'un abandon du Patriot n'était pas exclu.