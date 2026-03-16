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Nom de famille Le retour du double nom est acté

ATS

16.3.2026 - 15:55

Les couples mariés pourront à nouveau porter un double nom de famille. Le Conseil des Etats s'est finalement rallié au National sur les derniers points.

Le ministre de la justice et police Beat Jans soutient ce changement.
Le ministre de la justice et police Beat Jans soutient ce changement.
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 15:55

16.03.2026, 15:58

Les deux Chambres étaient d'accord sur le principe: toutes les possibilités devaient être ouvertes, avec ou sans trait-d'union et dans l'ordre souhaité. Mais la vision divergeait sur le principe du «nom de famille».

La semaine passée, la Chambre du peuple a fait un pas vers la Chambre des cantons. Le choix est en principe fait individuellement, mais les époux peuvent choisir un nom de famille préalablement au choix de la combinaison.

Ce compromis laisse toutes les possibilités ouvertes. Et il a convaincu le Conseil des Etats lundi. Il a également cédé sur le nom de célibataire qui sera aboli.

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