Genève Le Rhône et Robert Hainard à l'honneur au Quartier Libre SIG

ATS

13.12.2025 - 10:00

Quartier Libre SIG accueille au pont de la Machine à Genève l’exposition «Libre comme le Rhône de Robert Hainard». Ce récit fluvial enrichi par l'œuvre du naturaliste Robert Hainard propose de remonter le temps et de suivre l'évolution du Rhône genevois. A découvrir dès lundi et jusqu'au 29 mars 2026.

Quartier SIG présente dès lundi à Genève l'exposition "Libre comme le Rhône de Robert Hainard".
Quartier SIG présente dès lundi à Genève l'exposition "Libre comme le Rhône de Robert Hainard".
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 10:00

13.12.2025, 10:04

L'exposition retrace près d'un siècle de transformations: des paysages sauvages d'avant 1937 à la construction du barrage de Verbois en 1944, en passant par le projet de centrale nucléaire abandonné dans les années 1980 et la renaturation des Teppes de Verbois en 2000.

A travers peintures, gravures, photographies et archives, le public découvre comment le territoire a dû concilier besoins énergétiques croissants et protection de la nature. Au centre du récit, l'oeuvre du Genevois Robert Hainard, philosophe, artiste et pionnier de la pensée écologique.

Le naturaliste passionné a longuement observé la faune et les paysages du Rhône genevois, allant jusqu'à passer des nuits d'affût pour saisir les dernières loutres du fleuve. Il documente cette évolution avec des oeuvres majeures, dont la série «Nuits d'hiver au bord du Rhône», exposée pour la première fois depuis 1952.

Organisée par les Services industriels de Genève (SIG), en partenariat avec la Fondation Hainard et sous le commissariat de Nicolas Crispini, cette exposition ouverte au public dès le 15 décembre sera inaugurée le 20 janvier. Des visites guidées seront proposées sur inscription.

