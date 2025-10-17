  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni Le roi Charles III en visite d'Etat au Vatican fin octobre

ATS

17.10.2025 - 13:25

La reine Camilla du Royaume-Uni et le roi Charles III vont bientôt rencontrer le pape Léon XIV au Vatican.
La reine Camilla du Royaume-Uni et le roi Charles III vont bientôt rencontrer le pape Léon XIV au Vatican.
ATS

Le roi Charles III et la reine Camilla effectueront une visite d'État au Vatican les 22 et 23 octobre pour rencontrer le pape Léon XIV, a annoncé vendredi le palais de Buckingham. Ce sera leur première entrevue avec le successeur du pape François.

Keystone-SDA

17.10.2025, 13:25

Léon XIV et le monarque britannique célèbreront ensemble l'année jubilaire ou Année Sainte de l'Eglise catholique, qui a lieu tous les 25 ans et attire des millions de pèlerins au Vatican.

Cette visite «marquera un moment important dans les relations entre l'Eglise catholique et l'Eglise (anglicane) d'Angleterre (...), illustrant le travail oecuménique qu'elles ont entrepris», indique le palais dans un communiqué.

Charles III, 76 ans et toujours soigné pour un cancer, et Léon XIV prieront notamment ensemble lors d'un service religieux oecuménique dans la chapelle Sixtine.

Axé sur «la sauvegarde de la Création», ce service illustrera notamment l'engagement des deux dirigeants «pour la protection de la nature et leur souci de l'environnement», précise le communiqué.

Le couple royal assistera également à un autre service religieux oecuménique à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome.

Durant cette visite, le roi sera fait «Confrère royal» de l'abbaye attenante à la basilique, en reconnaissance d'une «communion spirituelle» entre les deux Eglises, a encore indiqué le palais.

Un siège spécial créé pour l'occasion

Un siège spécial a été créé pour l'occasion pour Charles III. Il restera dans la basilique et pourra être utilisé à l'avenir par ses successeurs sur le trône britannique.

Ensuite, le roi assistera à une réception au Pontifical Beda College, séminaire qui forme les membres du clergé catholique venant de tout le Commonwealth.

Le couple royal avait rencontré en privé le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, le 9 avril dernier au Vatican, 12 jours avant sa mort, en marge d'une visite d'Etat en Italie.

Avant son couronnement en mai 2023, Charles III s'était déjà rendu cinq fois au Vatican en tant que prince de Galles, et avait rencontré trois papes (François, Benoit XVI et Jean-Paul II).

En 1961, sa mère, la reine Elizabeth II, avait été le premier monarque britannique à se rendre au Vatican, depuis le schisme anglican au XVIe siècle.

L'anglicanisme est né d'une scission avec l'Eglise catholique provoquée par le roi d'Angleterre Henri VIII à la suite du refus du pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon.

Les plus lus

«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
Trump dépose une nouvelle plainte contre le New York Times