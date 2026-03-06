Deux cents femmes issues de toute la Suisse se réunissent vendredi au Palais fédéral pour la Journée des droits des femmes du 8 mars. Au programme: tables rondes, discussions et discours sur le thème «Femmes et IA: Entre potentiels et risques, pour quel avenir?».

Près de 200 femmes suisses étaient réunies au Parlement fédéral à l'occasion de la Journée internationale des femmes vendredi. ATS

La conseillère aux États Eva Herzog (BS/PS), la conseillère nationale Maja Riniker (AG/PLR) et le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) ont accueilli les participantes à cet événement organisé par l'association «Tag der Frau» (Journée des femmes).

Pierre-André Page a indiqué dans une allocution que la Suisse suit de près la législation européenne et doit définir ses propres règles. «La technologie doit être au service de l'être humain, et jamais l'inverse», a-t-il déclaré.

Les femmes restent sous-représentées dans les débats technologiques, c’est pourquoi les perspectives féminines sont nécessaires, écrivent les services du Parlement dans un communiqué.

La manifestation s'est déroulée pour la troisième fois consécutive au Palais fédéral.