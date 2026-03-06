  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Parlement Le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

ATS

6.3.2026 - 12:01

Deux cents femmes issues de toute la Suisse se réunissent vendredi au Palais fédéral pour la Journée des droits des femmes du 8 mars. Au programme: tables rondes, discussions et discours sur le thème «Femmes et IA: Entre potentiels et risques, pour quel avenir?».

Près de 200 femmes suisses étaient réunies au Parlement fédéral à l'occasion de la Journée internationale des femmes vendredi.
Près de 200 femmes suisses étaient réunies au Parlement fédéral à l'occasion de la Journée internationale des femmes vendredi.
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 12:01

06.03.2026, 12:13

La conseillère aux États Eva Herzog (BS/PS), la conseillère nationale Maja Riniker (AG/PLR) et le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) ont accueilli les participantes à cet événement organisé par l'association «Tag der Frau» (Journée des femmes).

Pierre-André Page a indiqué dans une allocution que la Suisse suit de près la législation européenne et doit définir ses propres règles. «La technologie doit être au service de l'être humain, et jamais l'inverse», a-t-il déclaré.

Les femmes restent sous-représentées dans les débats technologiques, c’est pourquoi les perspectives féminines sont nécessaires, écrivent les services du Parlement dans un communiqué.

La manifestation s'est déroulée pour la troisième fois consécutive au Palais fédéral.

Les plus lus

Qui est ce général qui donne des sueurs froides à Giorgia Meloni ?
La Suisse interdit les engins pyrotechniques dès le 1er avril
+1680 % - EasyJet seule en piste, les tarifs s’envolent
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Drame de Crans-Montana : le style de direction des Moretti fait encore jaser !
«Si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»